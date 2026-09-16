Porland, ZUCHEX 2026’da yurtiçi ve yurtdışı pazarlardan yoğun ilgi gördü

Estetik, dayanıklılık ve zarafetiyle yaşam alanlarına farklılık katan Porland, 9–12 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 36’ncı Uluslararası Ev & Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX 2026’ya katıldı. 324 metrekarelik standında geçmişin mitolojik mirasını çağdaş bir tasarım diliyle yorumlayan Taya, doğanın yalın ritmini sofralara taşıyan Ivy, vintage estetiği modern bir anlayışla buluşturan Vittagio, Akdeniz’in canlı ruhunu sofralara taşıyan Looma ve zeytin dalının yalın estetiğinden ilham alan Helia koleksiyonlarının yanı sıra farklı sofra ve yaşam stillerine yönelik ürünlerini de sergiledi. Looma ve Helia koleksiyonlarını özel olarak hazırlanan show masasında öne çıkaran marka, fuar boyunca mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirirken yeni müşteri adayları ve iş ortaklarıyla da bir araya geldi.

“Fuarda, yeni ticari bağlantılar geliştirdik”

Porland Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Dirikolu, ZUCHEX 2026’da Taya, Ivy, Vittagio, Looma ve Helia koleksiyonlarının yanı sıra farklı sofra ve yaşam stillerine yönelik yeni ürün gruplarını da ziyaretçilerle buluşturduklarını belirtti. Fuar kapsamında Porland’ın tasarım ve ürün çeşitliliğini sektör profesyonelleriyle buluşturduklarını Dirikolu, “Yeni koleksiyonlarımızı ve ürün gruplarımızı ziyaretçilerle buluştururken, mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme ve yeni ticari bağlantılar geliştirme fırsatı yakaladık. Dört gün süren fuar, farklı pazarlardan gelen yoğun ziyaretçi trafiği ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler açısından oldukça verimli geçti. Görüşmelerimizin yüzde 60’ını yurtiçi, yüzde 40’ını ise yurtdışı ziyaretçiler oluşturdu. Yurtiçinde Marmara Bölgesi açık ara en yoğun bölge olurken, bu bölgeyi Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz takip etti. Yurtdışı görüşmelerimizde ise Avrupa ve Orta Doğu pazarları ön plandaydı. Uluslararası görüşmelerimizin yaklaşık yüzde 40’ını Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler oluştururken, Orta Doğu pazarlarının payı da yüzde 40’a yaklaştı. Bu dağılım, farklı pazarlardaki ticari bağlantılarımızı geliştirmek açısından bizim için oldukça önemli bir gösterge oldu” dedi.

“Bizimle ilk kez temas kuran müşterilerle bir araya geldik”

Görüşmelerin kanal dağılımına bakıldığında, züccaciye kanalının yüzde 70’lik payla ilk sırada yer aldığını söyleyen Dirikolu, “Görüşmelerimizin yaklaşık yüzde 10’unu, yurtdışı bayi adayları oluşturdu. Kalan görüşmelerimizi ise farklı satış ve iş geliştirme kanallarından gelen ziyaretçilerle gerçekleştirdik. Bunun yanında, fuar süresince gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin yüzde 7–8’lik bölümünde, ilk kez bizimle temas kuran potansiyel müşterilerle bir araya geldik. Mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi derinleştirirken yeni müşteri ve iş ortaklıkları için de önemli temaslar kurduk. ZUCHEX 2026’da başlayan bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde yeni iş birliklerine dönüşmesini hedefliyoruz” diye konuştu.