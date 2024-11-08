Porland, 11 Kasım'a özel kampanya başlattı

Porselen sektörüne kazandırdığı yenilik ve tasarımlarla trendlerin öncüsü olan Porland, kasım ayına özel kampanyası ile yüzde 40 fiyat avantajı sunuyor. Porland mağazaları, porland.com ve Porland uygulamasında 7-12 Kasım tarihleri arasında geçerli kampanya, sofra, mutfak ve ev yaşam kategorisindeki tüm ürünlerde geçerli olacak.

Yenilikçi tasarım çizgisiyle sofralarda ve yaşam alanlarında kaliteyi şıklıkla bir araya getiren Porland, her zevke uygun, farklı ve özel tasarımların yer aldığı ürün gruplarının tamamını içeren kasım kampanyasında; doğadan ilham aldığı en yeni koleksiyonlarını yaşam alanlarına taşıyor. Günlük yemek takımlarından kahvaltılıklara; sunum ürünlerinden tekstil, ev-dekor ve banyo ürünlerine kadar Porland’ın zengin ürün çeşitlerinin tamamı, hayallerinin evini tasarlamak isteyen herkesi zengin seçeneklerle buluşturuyor.