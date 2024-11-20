Porland, Equip Hotel Fuarı’nda Pioli markası ile yenilik rüzgarı estirdi

Her geçen gün genişleyen koleksiyonlarıyla sofra sanatına inovasyon kazandıran Porland, 3-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Hotel Ekipmanları Fuarı’nda (Equip Hotel Fuarı) yeni nesil temsilcileriyle yer aldı. Sektörde Avrupa bölgesinin en önemli buluşmalardan biri olan fuarda 48 yıllık tecrübe ve kalitesiyle geliştirdiği yeni markası Pioli’yi de tanıtan Porland, en büyük ilgiyi Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’tan gelen katılımcılardan gördü. Marka bunun yanında yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği ilk tanıtım filmi ile de dikkatleri üzerine çekti.

Pioli’nin kalitesi ve vizyonu fuarın ana gündemlerinden biri oldu

Markalar için ürünlerini tanıtmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve sektördeki son trendleri takip etmek adına büyük fırsatlar sunan fuara dair değerlendirmede bulunan Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Kullanıcılarımız tarafından en çok talep gören ürünlerimiz başta olmak üzere neredeyse tüm koleksiyonlarımızı fuar katılımcılarıyla buluşturduk. Sektördeki kalite ve fiyat algısına yeni bir soluk getirmek amacıyla 48 yıllık Porland tecrübesiyle tasarladığımız yeni markamız Pioli ise fuarın ilgi odağı oldu. HoReCa sektörüne yönelik eşsiz çözümler sunmayı hedeflediğimiz yeni markamızın sofralara estetik ve işlevsellik katan özgün özelliklerinin yanı sıra kalitesi ve vizyonu fuarın ana gündemlerinden biri oldu” diye belirtti.

“Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden yoğun ilgi gördük”

Fuarda Porland ürünlerinin dayanıklılığının katılımcılar tarafından takdir gördüğüne değinen Pamukçu, tamamını yapay zeka teknolojisi kullanarak geliştirdikleri tanıtım filmini de ilk kez fuarda yayınladıklarını söyledi. Pamukçu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Özellikle Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden yoğun ilgiyle karşılaştık. Ayrıca, İspanya, İsveç, Avusturya gibi Avrupa'nın diğer bölgelerinden, Orta Doğu’dan ve Çin’den de ziyaretçilerimiz oldu. Bu, ürünlerimizin küresel pazardaki geniş potansiyelini ve talep gördüğünü gösteriyor. Fuarda, ilk kez yayınladığımız yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan tanıtım filmimiz ise markamızın yenilikçi yönlerini ve modern yaklaşımını vurgulayan bir tanıtım aracı olarak büyük ilgi gördü. Fuardaki ikili temaslarımızdan ise son derece verimli neticeler elde ettik. Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsveç, Avusturya ve İspanya gibi

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilerle önemli bağlantılar kurduk. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda bize yeni fırsatlar sunan bu temaslar, Pioli markamızın küresel pazarda daha geniş bir yer edinmesine katkı sağlayacak.”