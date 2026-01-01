Porsche 173 binden fazla aracı geri çağırıyor

  1. Ekonomim
Porsche Cars North America, ABD'de arka görüş kamerasıyla ilgili bir sorundan dolayı 173 binden fazla aracı geri çağırıyor.

Spor araba üreticisi Porsche, geri viteste arka görüş kamerasındaki bir sorundan dolayı ABD’de 173.538 aracı geri çağırıyor.

Bu, Porsche Cars North America tarafından son yıllarda tek seferde yapılan en büyük geri çağırma. Şirket son olarak 2022’de far ayar vidası kapaklarının eksik olması nedeniyle 222.858 aracı etkileyen bir geri çağırma yapmıştı. 

NHTSA duyurmuştu

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçtiğimiz çarşamba çeşitli Porsche modellerinde geri viteste arka görüş kamerasının görüntülenemeyebileceğini duyurmuştu. Düzenleyici kurum, bu araçların arka görüşe dair Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı gerekliliklerini karşılamadığını belirtti.

Etkilenen modeller

Geri çağırma, belirli 2019-2025 Cayenne, Cayenne E-Hybrid, 2020-2025 911, Taycan, 2024-2025 Panamera ve 2025 Panamera E-Hybrid modellerini kapsıyor. Açıklamaya göre bayiler, sürücü destek yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.

