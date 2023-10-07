Porsche Center Arca Bursa, yeni konseptiyle kapılarını açtı

EKONOMİ (BURSA) - Arca Otomotiv’in yetkili satıcı olarak temsil ettiği ve lüks premium segment müşteri deneyiminin küresel oyuncularından Porsche’nin Bursa’daki yeni adresi Porsche Center Arca Bursa, yenilenen yüzüyle resmen hizmete açıldı. Gerçekleşen açılış organizasyonuna, Arca Otomotiv üst yönetiminin yanı sıra Porsche Satış & Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetler yöneticileri ile Porsche Center Arca Bursa çalışanları katıldı. “Destination Porsche” konseptiyle yola çıkan Porsche Center Arca Bursa’da kişiselleştirilmiş Fitting Lounge ve dijital araç konfigürasyon deneyimi ile ziyaretçilerine geleceğe dönük bir deneyim ortamı sunuyor.

Bina bünyesinde özel elektrikli araç şarj istasyonlarının yanı sıra Porsche Taycan ve gelecekteki elektrikli Porsche modellerinin bakımı için de hazırlanan elektrikli araç batarya ve bakım servisiyle, markanın geleceği güçlü bir şekilde inşa ediliyor.