Porsche, danışmanlık şirketi MHP'yi elden çıkarıyor

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, yönetim ve bilgi teknolojileri danışmanlık şirketi MHP'nin tamamını Hindistan merkezli Tata Consultancy Services'e (TCS) satmak üzere el sıkıştı.

Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre, taraflar satış sözleşmesini imzaladı.

İşlemin önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenirken, satışın finansal detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Porsche, MHP satışının "Sportwagenschmiede35" adı verilen gelecek vizyonu kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Şirket, bu strateji doğrultusunda ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanmayı hedefliyor.

Porsche'den yeniden yapılanma adımları

Cnbc-e'nin aktardığına göre Porsche, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında daha önce batarya üretimi, bir yazılım şirketinin faaliyetleri ve elektrikli bisiklet alanındaki çalışmalarını sonlandırmıştı.

MHP'nin satışının da şirketin kaynaklarını temel faaliyetlerine yönlendirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Yapay zeka ve dijitalleşmede işbirliği

Porsche ile TCS, MHP satışının yanı sıra dijital çözümler ve yapay zeka alanlarında uzun vadeli stratejik işbirliği yapma konusunda da anlaştı.

Satış işleminin tamamlanmasının ardından MHP, Tata Grubu bünyesinde bağımsız marka ve danışmanlık şirketi olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Almanya'nın Ludwigsburg kentinde merkezi bulunan MHP'nin dünya genelinde 4 bin 500'den fazla çalışanı bulunuyor.

Şirket, 30 yılı aşkın süredir özellikle otomotiv ve imalat sektörlerinde bilgi teknolojileri dönüşümü alanında danışmanlık hizmeti veriyor.

MHP'nin satış sonrasında da Porsche'nin dijital dönüşüm çalışmalarındaki önemli iş ortaklarından biri olmaya devam etmesi bekleniyor.