Porsche ilk yarı finansallarında verimlilik odaklı güçlü yükseliş

Otomotiv sektöründe küresel ölçekte yaşanan tedarik zinciri kırılganlıkları ve talep değişimleri, lüks segment temsilcilerinin operasyonel süreçlerini yeniden şekillendiriyor. Yılın ilk yarısında teslimat adetlerinde küçülme yaşayan Porsche, bu olumsuz tabloyu operasyonel giderlerini optimize ederek ve katı bir bütçe disiplini uygulayarak tersine çevirmeyi bildi girdi maliyetlerini baskıladı. Şirketin faaliyet kârı, tüm piyasa baskılarına meydan okuyarak %34 oranında dikkate değer bir yükseliş kaydetti ve mali omurgayı sağlamlaştırdı.

Yüksek marjlı modeller karlılık oranlarını yukarı taşıdı

Şirketin finansal stratejisinin merkezinde, hacim odaklı üretim yerine değer ve kârlılık odaklı bir model karması yaratılması yer alıyor. Sipariş verilerinde lüks ve özel donanımlı segmentlerin payının artması, araç başına elde edilen net getiriyi yukarı çekerek toplam operasyonel karı 1,35 milyar euro bandına taşıdı. Bu doğrultuda şekillenen ürün politikası, şirketin kar marjını %7,8 seviyesine ulaştırırken finans piyasalarının da odağını üretim adetlerinden finansal sürdürülebilirliğe kaydırdı.

Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki talep dengesi korunurken, Asya pazarındaki makroekonomik değişimler şirket stratejilerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Portföy yenileme süreçlerinin getirdiği geçici maliyet yüklerine rağmen, esnek üretim hatları sayesinde talep dalgalanmalarına hızlı reaksiyon gösterildi. Önümüzdeki çeyreklerde de yüksek kârlılığa sahip elektrikli ve hibrit lüks segment modellerin devreye girmesiyle birlikte, bilançodaki bu pozitif ivmelenmenin korunması hedefleniyor.