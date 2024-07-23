Porsche tedarikçisi sele teslim oldu, hisseleri çakıldı

Hız ve lüksün sembolü otomobil üreticisi Porsche, yıl sonu finansal hedeflerini güncelledi.

Alüminyum parça sıkıntısı yaşayan Porsche, bazı modellerde üretimi durdurmak zorunda kaldı. Üretimdeki aksama Çin'de yavaşlayan satışların da üzerinde baskı yaratıyor.

Bloomberg haberine göre, şirket yıl sonu yüzde 17 olan satış geliri beklentisini yüzde 15'e indirdi. 2024 yılı için satış gelirinin 40-42 milyar eurodan, 39-40 milyar euro arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirketin beklentilerini güncellemesi sonrası hisseleri yüzde 5,1 oranında geriledi.

Sel felaketi etkili oldu

Porsche’un yaşadığı aksamalarda Avrupa’da bulunan bir tedarikçisinin üretim tesisinin sular altında kalması etkili olurken, bu da Porsche modellerinin hepsinde alüminyum bileşenler üzerinde etkili oldu.

Tedarikçisi mücbir sebep ilan eden Porsche’un üretimi birkaç hafta daha aksayabilir. Porsche, altı aylık finansal sonuçlarını 24 Temmuz'da açıklayacak.