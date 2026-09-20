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Porsche’de 4 bin kişilik istihdam kesintisi planı netleşiyor

Volkswagen grubunun lüks segment markası Porsche'de 4 bin kişilik çalışan kesintisi planında sona gelindiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Porsche’de 4 bin kişilik istihdam kesintisi planı netleşiyor
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Volkswagen'in kapsamlı dönüşüm planı, lüks segmenti Porsche bünyesinde 4.000'den fazla ek istihdam kesintisi öngörüyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Alman otomotiv grubunun tarihindeki en büyük yeniden yapılandırmayı başlatmak üzere Volkswagen denetim kurulunun yakın zamanda vardığı anlaşmayı belgeleyen dosyalarda, markadaki yaklaşık 700 milyon euroluk (803,8 milyon dolar) genel gider açığını gidermek amacıyla "yaklaşık 4.100 çalışanın" işten çıkarılması öneriliyor.

Gazete, söz konusu yeni kesintilerin "mevcut anlaşmalara ilave olarak" gerçekleştirileceğini belirtti. Temmuz ayında Porsche yönetimi ve işçi temsilcileri, daha önce belirlenen 4.000 kişilik işten çıkarmaya ek olarak 5.000 kişilik bir istihdam azaltımı üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Bu durum, Stuttgart merkezli 911 üreticisinde 2035 yılına kadar üzerinde uzlaşılan toplam iş kesintisi kapsamını yaklaşık her beş çalışandan birine ulaştırıyor.

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