Porsche'de strateji değişti: Daha az araç, daha yüksek fiyat

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Volkswagen Grubu içinde yüksek karlılığıyla öne çıkan Porsche'de faaliyet marjı geçen yıl %1 seviyesine indi. Bu oran halka arz olduğu 2022'de %18'di. Düşüş, ana hissedar Porsche SE'nin temettülerini de azalttı ve Volkswagen'de milyarlarca euroluk değer kaybına yol açtı.

Şirket bu nedenle maliyet programını devreye aldı. Toplam iş gücünde %20'yi aşan küçülmeye gidilirken 9 bin pozisyon kapatılacak. Yönetim kademesindeki kesinti %40'ı bulacak. Başa baş üretim seviyesi de 280 binden 200 bin araca çekilecek. Geliştirme bütçesinde %20 kesinti planlanıyor.

911'in üstüne yeni süper sporlar

CEO Michael Leiters'ın yeni planı hacim değil marj odaklı. Porsche, 911'in üzerinde konumlanacak orta motorlu yeni spor otomobiller geliştirmeyi değerlendiriyor. Motorun kabin ile arka aks arasına yerleştiği bu mimari, markayı 2013'teki 918 Spyder'dan sonra yeniden süper otomobil ligine taşıyacak ve ürün gamını Ferrari'ye yaklaştıracak.

Planın ikinci ayağı ise kişiselleştirme. Şirket özel üretim ve klasik restorasyon gelirini 6 kat artırmayı hedefliyor. Özel malzeme ve müşteri tasarımı seçenekleri genişletilecek.

Leiters, dönüşümün kısa sürede bitmeyeceğini, önce mali yapıyı güçlendirip sonra üst segmente çıkacaklarını söyledi. Bu stratejide ABD'deki kalıcı tarifeler ve Çin pazarının eski hacmine dönmeme beklentisi de etkili oldu. Şirket ayrıca Bugatti ortaklığındaki payı da elden çıkarmayı planlıyor.