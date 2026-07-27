Porsche’den 2035’e kadar dev işten çıkarma planı

Otomotiv endüstrisinde elektrifikasyon sürecine geçiş sancıları sürerken, lüks segmentin öncü markalarından Porsche radikal bir verimlilik hamlesi başlattı. Küresel piyasalarda elektrikli araç modellerine yönelik tüketici talebinin beklentilerin altında kalması ve Asya pazarında yerel üreticilerin paylarını artırması, şirketin maliyet yapısını yeniden gözden geçirmesini zorunlu kıldı. Yönetim tarafından paylaşılan uzun vadeli planlamaya göre, daha önce duyurulan işten çıkarma listesine 5.000 çalışanın daha eklenmesiyle toplam küçülme hacminin 9.000 kişiye yaklaşacağı öngörülüyor.

Fabrika yatırımları ve istihdam azaltımında gönüllülük esası

Maliyet azaltma odaklı bu karara karşılık şirket, operasyonel verimliliği artırmak adına ana üretim tesislerine yönelik finansal taahhütlerini sürdürüyor. İşçi sendikasıyla imzalanan kurumsal pakt çerçevesinde Zuffenhausen ve Weissach merkezlerine 2,1 milyar Euro tutarında yeni bir yatırım yapılması kararlaştırıldı. İstihdam daralmasının ani işten çıkarmalar yerine, erken emeklilik teşvikleri ve gönüllülük esasına dayalı sözleşme fesihleriyle zamana yayılarak yürütülmesi planlanıyor. Bu hamleyle firmanın teknolojik dönüşüm sürecinde operasyonel kârlılık marjlarını korumayı amaçladığı belirtiliyor.