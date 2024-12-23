Portekizli aksesuar devi Türkiye’den alım yapacak

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Portekiz’de 1994 yılında kurulan ve bugün dünyada 80’e yakın ülkede binden fazla mağaza ile hizmet veren kadın aksesuar markası Parfois, mağazalaşma atağına bağlı olarak Türkiye’de alım ofisi kurmak için harekete geçti.

Geçen yıl Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe tarafından Türkiye’ye de getirilen marka, önümüzdeki yıl Türkiye’de alım ofisi açacak ve 10 yıl içinde Türkiye’den alımını yüzde 30’a çıkaracak. Markanın dünyadaki toplam alımını 500 milyon Euro’dan 1,5 milyar Euro’ya çıkaracağı düşünüldüğünde Türkiye’den alımın 5 milyon Euro’dan 450 milyon Euro’ya yükselmesi bekleniyor.

Son yıllarda yıllık yeni mağaza açılışı 100’e ulaşan marka, geçen yıl aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10’a yakın yeni ülkeye giriş yapmıştı. Aynı zamanda ZMD Başkanı da olan Perfois Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, markanın Türkiye piyasasına çok inandığını, mağazalaşmanın da buna bağlı olarak arttığını söyledi. 1 senede 6 mağazaya ulaştıklarını söyleyen Tınastepe, “8 mağazalık sözleşmemiz vardı şu an 6 mağazaya ulaştık. Yer bulma sorunu yaşıyoruz. AVM’lerdeki doluluk oranı yüksek. Yer olsa 30 mağazaya çok kısa sürede ulaşırız” dedi.

Yıllık alım miktarı 500 milyon Euro’ya ulaşan markanın sadece yüzde 1’ini Türkiye’den tedarik ettiğini belirten Tınastepe, “10 yıl içinde bu alım miktarını 1,5 milyar Euro’ya çıkarma planı var. Türkiye’de bu kapsamda önemli bir tedarik merkezi olacak. Önümüzdeki yıl Türkiye’de alım ofisi kurulacak ve 10 yıl içinde markanın Türkiye’den tedarik oranı da yüzde 30’a çıkacak” diye konuştu.

Markanın Türkiye’yi tercih etmesinde lojistik avantajı ile birlikte dinamik ve esnek üretim yapısının etkili olduğunu belirten Tınastepe, “Öte yandan salgın döneminde Uzakdoğu’dan tedarikte sıkıntı yaşandığını gördük. Tüm bunlar nedeni ile marka Türkiye’den tedarike sıcak bakıyor ve Türkiye’nin geleceğine de güveniyor” ifadelerini kullandı.