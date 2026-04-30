Portföy değeri 909 milyon TL’ye ulaşan ATA GYO, 2026’ya güçlü bir giriş yaptı

ATA GYO’nun portföyünü oluşturan projeler, Anadolu’nun ticari potansiyeli yüksek lokasyonlarında konumlanarak sürdürülebilir kira geliri üretmeye devam etmektedir.

Birinci çeyrek sonuçlarıyla ilgili konuşan ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan, “2026 yılına 909 milyon TL’ye ulaşan portföy değerimiz, güçlü özkaynak yapımız ve düşük borçluluk seviyemizle başladık. Lüleburgaz, Tekirdağ ve Kayseri/Talas yatırımlarımız düzenli kira geliri üretmeye devam ederken, 2025 yılında portföyümüze dahil ettiğimiz Kilis projemiz de kısa sürede değer artışıyla portföyümüze katkı sağladı. Nisan 2025’te 24 milyon TL bedelle portföyümüze kattığımız bu yatırımın değeri kısa sürede 39,6 milyon TL seviyesine ulaşarak yaklaşık %65 oranında değer artışı kaydetti. Ata Corner konseptimizle Anadolu’da seçici ve yüksek potansiyelli yatırımlara odaklanarak büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kilis Ata Corner: Değer artışı ve gelecek dönem katkısı

Kilis Ata Corner projesi, ATA GYO’nun büyüme stratejisi kapsamında geliştirme aşamasındaki önemli yatırımlar arasında yer almaktadır. Projenin 2026 yılı içerisinde Ata Corner konseptine dönüştürülmesi planlanmaktadır. Kilis Ata Corner’ın 2027 yılı itibarıyla kira geliri üretmeye başlaması hedeflenmekte olup, portföyün nakit akışını güçlendirmesi ve kira geliri tabanını desteklemesi öngörülmektedir.

Sürdürülebilir nakit akışı ve finansal esneklik

ATA GYO, güçlü kiracı profili ve uzun vadeli kira sözleşmeleri sayesinde öngörülebilir nakit akışı yaratmaya devam etmektedir. Borçsuz bilanço yapısı ve yüksek özkaynak seviyesi, şirketin finansal esnekliğini desteklerken, yatırım fırsatlarını değerlendirme kapasitesini güçlendirmektedir.

Genel Müdür Onur Karahan, geleceğe yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Karahan, “2026 yılında önceliğimiz, mevcut portföyümüzü en verimli şekilde yöneterek kira gelirlerimizi desteklemek olacak. Bununla birlikte, piyasa koşullarına bağlı olarak uygun fırsatlar oluştuğunda yeni yatırımları değerlendireceğiz. Finansal yapımız ve disiplinli büyüme yaklaşımımızla yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize güvenen yatırımcılarımıza teşekkür ederim” dedi.