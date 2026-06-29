Porvair ilk yarıda %9 büyüme yakalayarak tarihi bir rekora imza attı
Mühendislik ve filtrasyon sistemleri üreticisi Porvair, mali yılın ilk altı aylık kesitinde sergilediği finansal gelişimle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, operasyonel kapasitesini ve küresel pazar payını genişleterek cirosunda %9 oranında net bir artış yakaladı. Elde edilen bu ivme, kurumun kurumsal geçmişindeki en yüksek ilk yarı performans verisi olarak kayıtlara geçti. Küresel ticaretteki genel yavaşlama eğilimine rağmen operasyonel süreçlerin optimize edilmesi, şirketin kârlılık oranlarını yukarı taşımayı başardı.
Porvair, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği %9'luk büyüme ile kendi kurumsal rekorunu kırmayı başardı. Havacılık ve çevre teknolojileri sektörlerinden gelen yoğun siparişlerin tetiklediği bu finansal yükseliş, şirketin küresel pazardaki dirençli yapısını ve operasyonel verimliliğini kanıtladı. Kurum, Ar-Ge bütçelerini büyüterek yılın geri kalanında da bu pozitif trendi sürdürmeyi hedefliyor.
Havacılık ve endüstriyel pazarlardan güçlü talep
Şirketin rekor seviyeye ulaşmasında, özellikle ileri teknoloji havacılık bileşenleri ile çevre dostu filtreleme sistemlerine olan uluslararası talep artışı belirleyici rol oynadı. Üretim hatlarında devreye alınan modernizasyon adımları ve tedarik zincirindeki kesintisiz akış, sipariş teslimat sürelerini kısaltarak müşteri memnuniyetini artırdı. Yönetim ekibi, elde edilen bu operasyonel başarıyı korumak ve pazar liderliğini pekiştirmek amacıyla yılın ikinci yarısında yeni ürün geliştirme projelerine daha fazla bütçe ayıracağını bildirdi.