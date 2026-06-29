Porvair ilk yarıda %9 büyüme yakalayarak tarihi bir rekora imza attı

Porvair, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği %9'luk büyüme ile kendi kurumsal rekorunu kırmayı başardı. Havacılık ve çevre teknolojileri sektörlerinden gelen yoğun siparişlerin tetiklediği bu finansal yükseliş, şirketin küresel pazardaki dirençli yapısını ve operasyonel verimliliğini kanıtladı. Kurum, Ar-Ge bütçelerini büyüterek yılın geri kalanında da bu pozitif trendi sürdürmeyi hedefliyor.

Havacılık ve endüstriyel pazarlardan güçlü talep

Şirketin rekor seviyeye ulaşmasında, özellikle ileri teknoloji havacılık bileşenleri ile çevre dostu filtreleme sistemlerine olan uluslararası talep artışı belirleyici rol oynadı. Üretim hatlarında devreye alınan modernizasyon adımları ve tedarik zincirindeki kesintisiz akış, sipariş teslimat sürelerini kısaltarak müşteri memnuniyetini artırdı. Yönetim ekibi, elde edilen bu operasyonel başarıyı korumak ve pazar liderliğini pekiştirmek amacıyla yılın ikinci yarısında yeni ürün geliştirme projelerine daha fazla bütçe ayıracağını bildirdi.