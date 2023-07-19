POSCO ASSAN TST’den yenilenebilir enerji yatırımı

KOCAELİ - EKONOMİ

Türkiye’nin en büyük paslanmaz çelik üreticisi POSCO ASSAN TST, yenilenebilir enerjiye yönelik atılımlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirket; ofis binasının çatısına güneş enerji panelleri kurarak sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunmaya başladı. Toplam 521 m²'lik alana kurulan paneller yıllık 130 MWh enerji üretimi sağlayacak.

Yaz aylarında, ofis binasının tamamının elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip olan güneş enerji paneli sistemi, şirketin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. Bu sayede POSCO ASSAN TST, ofis elektrik ihtiyacını çevreye duyarlı yenilenebilir enerjiden karşılamış olacak.

186 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirildi

Gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya vizyonu ile hareket eden POSCO ASSAN TST, İzmit tesisindeki ofis binasının çatısına yerleştirilen 550W gücündeki 186 adet panel ile kendi enerji ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya başladı.

POSCO ASSAN TST, güneş enerji paneli yatırımı ile çevre dostu enerji kaynaklarını kullanarak enerji tüketimini azaltma hedefine büyük katkı sağlıyor. Güneş enerjisi, yenilenebilir, sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı olduğundan, şirket güneş enerji panelleriyle kendi enerji ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda bu önemli adım ile sürdürülebilirlik alanında öncü bir rol oynamaya devam ediyor.