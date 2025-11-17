Pozitif Güç/Murat Ayas: Kurumların geleceği dijital uyumla şekillenecek

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi, hem çalışan hem işveren açısından iletişim süreçlerini dijital güvence altına alarak iş hayatında yeni bir dönemi başlatıyor.

Pozitif Güç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“KEP sistemine geçiş, işletmeler için sadece bir uyum zorunluluğu değil; dijital iş süreçlerinde sürdürülebilirlik ve güven inşasının temel taşlarından biridir. Biz Pozitif Güç olarak, kurumlara bu geçişi sadece mevzuata uygun şekilde değil, aynı zamanda verimlilik ve şeffaflık sağlayan bir sistem olarak kurgulamalarına destek veriyoruz.”

Dijitalleşmede yeni adım: KEP ile kurumsal güven pekişiyor

Yeni uygulamayla birlikte, işverenlerin çalışanlara ait bordro ve yasal bildirimleri de KEP sistemi üzerinden gönderebilmesi mümkün hale geldi. Böylece tüm süreçler dijital olarak kayıt altına alınırken, hem işverenin yasal yükümlülükleri hem de çalışanın hakları elektronik ortamda güvence altına alınmış oluyor.

Bu düzenleme, şirketlerin dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilirken, işletmelerin hem yasal güvenliğini hem de operasyonel verimliliğini doğrudan etkiliyor. KEP, iş dünyasında sadece iletişimin değil; şeffaflığın, hızın ve veri güvenliğinin de yeni standardı haline geliyor.

KEP dönüşümünde Türkiye’den güçlü bir örnek

Pozitif Güç Şirketler Grubu, halihazırda dijital dönüşüm, e-dönüşüm entegrasyonları, kurumsal veri güvenliği ve yasal süreç yönetimi alanlarında Türkiye’nin önde gelen çözüm sağlayıcıları arasında yer alıyor. Şirketin sunduğu kapsamlı hizmet portföyü, işletmelerin e-fatura, e-arşiv, e-defter gibi dijital çözümlerle entegre biçimde KEP sistemine uyum sağlamasına da imkân tanıyor.

“Dijital güven, artık rekabet gücünün bir parçası”

Murat Ayas, yeni dönemin şirketler için yalnızca bir “yükümlülük” olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor:

“Artık dijital güven, rekabet gücünün bir parçası. KEP gibi sistemler, işletmelerin hem yasal olarak korunaklı olmasını hem de kurumsal itibarı güçlendirmesini sağlıyor. Bu dönüşümü zamanında ve doğru şekilde tamamlayan firmalar, geleceğin dijital ekonomisinde çok daha güçlü bir konuma sahip olacak.”

Pozitif Güç Şirketler Grubu, bu süreçte işletmelere teknik entegrasyon, eğitim ve sürdürülebilir altyapı yönetimi konularında rehberlik ederek, Türkiye’de dijital iş kültürünün dönüşümüne katkı sunmayı sürdürüyor.