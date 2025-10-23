Prada gelirlerini artırdı

Prada, yılın ilk 9 ayında para birimi hareketlerine göre düzeltilmiş gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artışla 4,07 milyar Euro olduğunu açıkladı. Raporlanan bazda ise gelir yüzde 6 yükseldi.

Şirket, perakende satışlarını dokuz ayda 3,65 milyar Euro olarak duyurdu.

Üçüncü çeyrekte Miu Miu markasının perakende satışları yıllık bazda yüzde 29 arttı. Aynı dönemde Prada markasının perakende satışları ise yüzde 0,8 azaldı. Şirket, Çin'deki eğilimlerin üçüncü çeyrekte iyileştiğini belirtti.

Prada Yönetim Kurulu Başkanı Patrizio Bertelli, şirketin kesintisiz büyümenin 19. çeyreğini kaydettiğini ifade etti. CEO Andrea Guerra ise "Hala zorlu bir ortama rağmen, yörüngemizden eminiz" dedi.