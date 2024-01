Prasoft Yazılım, e-Ticaret ve e-İhracat yapan firmalara çözüm üretiyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

2017’den bu yana süreç içerisinde değişim gösteren teknolojik altyapı ve kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek stratejiler geliştirdiklerini kaydeden PraSoft Yazılım kurucu ve CEO’su Ferhat Akmermer, “PraSoft, dijital dönüşüm yaşayan kullanıcılarının gerçekten neye ihtiyaç duyabileceklerini önceden tespit ederek tasarlıyor ve kullanıma sunuyor. Birbirinden farklı segmentlerdeki müşterilerin zaman ve işgücü maliyetlerini minimize ederek kendi işlerine odaklanmalarına bu şekilde katkı sağlamak istiyoruz. Rotamızı, sektördeki gelişmeleri önceden tahmin ederek çiziyoruz” dedi. Özellikle son yıllarda önlenemez bir yükselişe geçen e-ticaret ve e-ihracat alanlarında girişimcilerin operasyonlarını kolaylaştıran PraPazar alt markaları hakkında da bilgi veren Ferhat Akmermer, “Türkiye’nin önde gelen bulut tabanlı e-ticaret ve pazaryeri entegrasyon sistemi olan PraPazar olarak kullanıcılarına pratik e-ticaret ve e-ihracat deneyimi sunmaya odaklandık. Kullanıcılar PraPazar uygulamamızdaki yurt içi ve dışı pazaryeri entegrasyonları ile dünyanın en gelişmiş pazaryerlerinde satış yapabilir, ürünlerini hızlı bir şekilde listeleyebilir ve tüm siparişlerini tek panelden yönetebilirler.

“Her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır”

Zamanın hızlı aktığı günümüz dünyasında birden fazla pazaryerinde onlarca ürünü listelemek, satışa açmak, ayrı ayrı kargoları takip etmek ve müşteri sorularını farklı ekranlardan yanıtlamanın rasyonel bir davranış̧ olmadığını aktaran Ferhat Akmermer, “Girişimcilerin her yerde olma isteklerini anlıyoruz. Ancak biz diyoruz ki her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır. Bu şekilde bir satış operasyonu yönetmek sadece sizin odak noktanızı bulanıklaştırır ve konsantrasyonunuzu dağıtır. İşte bu aşamada PraPazar, e-ticaret girişimcisinin odak noktasını kendi ticaretine sabitleyerek hem kar marjının artmasına hem de ülke ekonomisinin büyümesine pozitif katkı sağlamaktadır. Birden fazla pazaryerinin tek panelden yönetilmesi esasına dayanan PraPazar, zaman tasarrufu sağladığı gibi yapılan ticari faaliyetin her aşamasının adeta detaylı bir fotoğrafını çekmektedir. Prapazar.com sitesinden sistemimiz hakkında soracağınız her türlü soru, alanında uzman destek ekibinin kısa sürede geri dönüşü ile cevaplanacaktır” ifadelerini kullandı.

PraPazar uygulamasındaki yurtiçi ve yurtdışı pazaryeri entegrasyonları ile dünyanın en gelişmiş pazaryerlerinde satış yapılabileceğini ve ürünlerin hızlı bir şekilde listelenerek, tüm siparişlerin tek panelden yönetilebileceğini kaydeden Akmermer, şunları söyledi: “Satmış olduğunuz ürünün sipariş bilgisi, isteğinize göre sms ve mail olarak size bildirilir. Tüm mecralardaki stoklarınızı tek ekrandan görerek hızlı kararlar alabilir, sağlıklı bir stok yönetimi yapabilirsiniz. Pazaryerlerinden gelen siparişlerinizi ister manuel, ister otomatik olarak muhasebe programınıza gönderebilirsiniz. Muhasebe sisteminizden tüm stoklarınız çekilerek bağlı olan tüm pazaryerlerine yansıtılmaktadır. Kargo barkodunuzun oluşturulmasından, ürünün kargolama sürecinde hangi aşamada olduğuna varıncaya kadar tüm lojistik operasyonunuzu detaylı bir şekilde yönetebilirsiniz. Dilerseniz kendi kargo anlaşmanızı veya pazaryerlerinin kargo anlaşmalarını kullanabilirsiniz. Satışını yaptığınız ürünleriniz müşteri tarafından geri gönderilirse, tüm bu iadeleri tek panel üzerinden onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca farklı satış kanallarınızdan gelen müşteri sorularınızı tek panelden pratik bir şekilde yanıtlayabilirsiniz.”