Prefabrik Yapı A.Ş., 36. yılını kutluyor

07.07.1989 yılında kurulan ve Hekim Holding’in amiral gemisi olarak faaliyet gösteren Prefabrik Yapı A.Ş., 36’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Modüler konut üretimiyle başladığı serüveni bugün küresel ölçekte milyonlarca metrekarelik yapı üretimine dönüştüren şirket, sektördeki liderliğini sürdürüyor.

Kurucusu Öner Hekim’in liderliğinde şekillenen şirket politikası; yüksek kalite standartları, yenilikçi vizyon ve müşteri odaklı yaklaşım ile birleşince Prefabrik Yapı A.Ş., yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde hazır yapı sektörünün önde gelen markalarından biri haline geldi.

Prefabrik Yapı A.Ş., üretim kapasitesi, ihracat ağı ve teknolojik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 51.000 metrekarelik alanda kurulu üretim tesisleri ve 6.000 metrekarelik tanıtım alanı ile faaliyet gösteriyor. Sahip olduğu gelişmiş makine parkuru ve profesyonel kadrosu ile şirket, bugün 6 kıtada yaklaşık 150 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Prefabrik Yapı A.Ş. bugün modüler yapıdaki geniş ürün yelpazesinin yanı sıra, malzeme üreticiliğindeki öncülüğü ile de sektöre yön veriyor. Preform markası ile prefabrik yapılar, sosyal tesisler ve evler, Lifecase markası ile konteyner, kabin, zırhlı güvenlik kabini, sıfır karbon salınımlı ekolojik yaşam üniteleri, Steelin markası ile hafif çelik yapılar, HekimProfil markası ile nitelikli yapı profilleri ve çok katlı hafif çelik yapılar üreten Prefabrik yapı A.Ş., HekimBoya ve HekimPlastik markaları ile de hazır yapıların ihtiyaçlarına uygun boya ve plastik yapı malzemeleri üreterek sektörün ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Üretimde sürdürülebilirliği esas alan şirket, hazır yapıların üretiminde kullanılan ana hammaddelerin büyük bölümünü kendi bünyesinde temin ediyor. Türkiye’de ilk kez kullanılan özel tasarımlı kaynaksız yapı teknolojisi ve yine Hekim Holding bünyesindeki Hekim Yapı A.Ş. tarafından geliştirilen HekimBoard markalı fibercement levhalar, şirketin üretim sürecindeki teknoloji gücünü gözler önüne seriyor.

36 yıllık yolculuğunu "Dünü unutmadan, yarını inşa ediyoruz" anlayışıyla sürdüren Prefabrik Yapı A.Ş., sektördeki öncülüğünü koruyarak, değişen dünya ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi ve uluslararası başarı grafiğini daha da yukarı taşımayı hedefliyor.