Premium talep sayesinde American Airlines 2026 kar hedefini yükseltti

American Airlines, 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına karını 1,70–2,70 dolar aralığında öngördüğünü açıkladı. Şirketin CFO’su, premium segmentteki güçlü talebin gelirleri desteklediğini ve 2026’ya sağlam bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Havayolu sektörü güçlü performansını sürdürüyor

American Airlines, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 2,5 artırarak 14 milyar dolara çıkardı. Aynı dönemde, ekonomik baskılar nedeniyle daha düşük gelirli yolcuların seyahatlerini kısması dikkat çekerken, yüksek gelirli yolculardan elde edilen gelir artışı sektör performansını destekledi.

Şirket yetkilileri, özellikle kurumsal ve premium koltuk segmentlerinde talebin önümüzdeki dönemde de güçlü seyretmesini beklediklerini ifade etti. Ekonomistler, bu görünümün şirketin 2026 yılı karlılığını destekleyebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.