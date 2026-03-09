PRess İletişim, sektördeki 20. yılını kutluyor

Kurulduğu günden bu yana PRess İletişim; markalara, kurumlara ve liderlere stratejik iletişim danışmanlığı sunan; kurumsal itibar yönetimi, medya ilişkileri, lider iletişimi ve kriz iletişimi alanlarında uzmanlaşmış bir ajans olarak konumlanıyor. Ajans, iletişimi uzun vadeli değer yaratma perspektifiyle ele alan yaklaşımıyla birçok köklü marka ve güçlü liderle iş birliği yürütüyor.

Didem Arzık Şahin, iletişim sektöründe edindiği gazetecilik temelli deneyimi; strateji, güven ve sürdürülebilirlik ekseninde PRess İletişim çatısı altında birleştirerek, sektörde kalıcı bir duruş sergiliyor. 2026 yılı, Şahin için emeğin, deneyimin ve vizyonun birleştiği anlamlı bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.