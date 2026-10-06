Prime Alışveriş Festivali başladı: Prime üyelerine özel kaçırılmaz fırsatlar Amazon.com.tr’de

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Amazon’un yıl boyunca düzenlediği en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olan Prime Alışveriş Festivali, Prime üyelerine özel fırsatlarla başladı. 12 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek etkinlik boyunca Prime üyeleri, Amazon.com.tr’de elektronikten küçük ev aletlerine, kişisel bakımdan ev ve yaşam ürünlerine kadar pek çok kategoride yüz binlerce üründe sunulan fırsatlardan yararlanabilecek.

Güzellik ve günlük ihtiyaç ürünlerinden, cep telefonu ve bilgisayar gibi uzun zamandır satın alınması planlanan ürünlere kadar geniş bir ürün çeşitliliğinde indirimlerin sunulduğu festivalde Prime üyeleri, peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla alışverişlerini bütçelerine uygun şekilde yapabiliyor.

Sepette ek indirimler, çoklu alım fırsatları ve özel fiyatlar

Festival kapsamında Prime üyelerini farklı kategorilerde ek indirimler bekliyor. 9 Ekim’e kadar seçili süpermarket ürünlerinde 750 TL’lik sepette 100 TL, 1.500 TL’lik sepette 350 TL indirim sunulurken; 9–12 Ekim arasında 1.000 TL’lik sepette diğer süpermarket indirimlerine ek yüzde 15 indirim uygulanıyor. Güzellik kategorisinde ise 9 Ekim’e kadar seçili ürünlerde 800 TL’lik sepette 200 TL, 9–12 Ekim arasında ise seçili güzellik ürünlerinden iki adet satın alındığında daha düşük fiyatlı ürüne yüzde 40 indirim uygulanıyor.

Bunların yanı sıra Prime üyelerine özel olarak seçili kitaplarda 3 al 2 öde ve yabancı dildeki seçili kitaplarda 1 alana 1 bedava avantajları da festivalde dikkat çekiyor. Müşteriler ayrıca “Fiyatları Dondurduk” kategorisinde son 30, 60, 90 ve 365 günün en düşük fiyatlı ürünlerini satın alabiliyor. Hafta içi her gün saat 16.00’da yayına giren Prime’a özel Flaş Fırsatlar ile festival boyunca her gün yeni indirimler Prime üyelerini bekliyor.

Amazon, her gün uygun fiyatlar sunma yaklaşımını indirim dönemlerinde de sürdürerek müşterilerine güvenilir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Nitekim Veri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre müşteriler Amazon’u indirim konusunda en çok güvenilen online perakendeci olarak görüyor.

Prime üyelerini bekleyen ayrıcalıklar

Alışveriş avantajlarının yanı sıra eğlence içerikleri ve hayatı kolaylaştıran hizmetleri de kapsayan Prime üyeliğinin öne çıkan ayrıcalıkları şöyle:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Üyeler, “Çok Al, Az Öde” kapsamında seçili ürünlerde 1.000 TL ve üzeri siparişlerde ödeme sırasında yüzde 10 indirim elde edebiliyor.

Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı: Prime üyeleri, festival boyunca seçili kartlarda sunulan peşin fiyatına 9 taksit fırsatından yararlanabiliyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle aralarında Reacher, Aşk Hipotezi, Neagley, Sultana, Suç 101, Off Campus ve Dayanılmaz Çekim de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden Primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişiyor. Ayrıca NBA cup, normal sezon ve play-off karşılaşmalarının da arasında bulunduğu, seçili NBA maçlarını ücretsiz izliyor.

Amazon Luna: Amazon Luna ile tüm Prime üyeleri ücretsiz oyunlara erişebiliyor, Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla oyun ve yayın deneyimini bir arada yaşayabiliyor.

Yeni üyelere 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği

Prime Alışveriş Festivali süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Prime üyeliği, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 69,90 TL’ye sunarken, yeni üye olacaklar ilk 30 gün Prime’ı ücretsiz kullanabiliyor.