Amazon Prime Day'de son gün...

8 Temmuz'da başlayan ve bir hafta boyunca sunduğu cazip indirimlerle büyük ilgi gören Prime Day bugün gece yarısı itibarıyla sona eriyor.

Prime Day'in son gününde de teknolojiden modaya, ev yaşamından kişisel bakıma, spordan mutfağa kadar çok sayıda kategoride on binlerce üründe özel indirimler devam ediyor. Bu yıl da Prime Day indirimleri, kullanıcı taleplerine göre şekillendiği için ihtiyaç duyduğunuz ürünleri hâlâ bulabilirsiniz. Alışverişlerinize ilham olacak zengin kategori çeşitliliğinden bazıları:

Teknoloji tutkunları için akıllı telefonlardan kulaklıklara, dizüstü bilgisayarlardan robot süpürgelere kadar pek çok ürün büyük indirimlerle sunuluyor. Oyuncular, evini akıllı hale getirmek isteyenler ve yeni nesil teknolojiyi takip edenler için benzersiz fırsatlar devam ediyor.

Modayı yakından takip edenler de gardıroplarını en uygun fiyatlarla yenileyebiliyor. Kadın, erkek ve çocuk giyim ürünleri; ayakkabılar, çantalar ve aksesuarlar sizi bekliyor.

Ev ve yaşam kategorisinde; mutfak gereçlerinden dekorasyon ürünlerine, elektrikli ev aletlerinden mobilyaya kadar pek çok ürün indirime sunuluyor.

Kişisel bakım ve güzellik ürünleri de Prime Day'de sunulan fırsatlar içerisinde yer alıyor. Cilt bakımından makyaja, saç bakım ürünlerinden kişisel hijyen malzemelerine kadar geniş ürün yelpazesiyle güzellik rutininizi yenilemenin zamanı henüz geçmedi.

Prime Day'de kitapseverler için de kaçırılmayacak fırsatlar sürüyor. Romanlardan kişisel gelişime, çocuk kitaplarından akademik yayınlara kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimlerle, kitaplığınızı zenginleştirebilirsiniz.

Tüm kategorideki indirim ve fırsatlardan faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunan Prime, yeni üyelikler için ilk 3 ay tüm vergiler dâhil ayda 24,90 TL, sonraki aylarda sadece 49,90 TL.

İşte Prime üyelik avantajlarından bazıları: Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 600 TL ve üzerindeki alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.