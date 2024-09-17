Pro Transfer’in yılsonu ciro hedefi 100 milyon lira

Transfer hizmeti arayanlar ile en uygun aracı ve şoförü buluşturan sistemde misafirler yolculuğu canlı olarak takip edebiliyor. Kurucusu Hakan Çineli, şirketin 2024 yılı sonu ciro hedefini 100 milyon lira olarak açıklayan kurucusu Hakan Çineli, “Misafirlerimize yalnızca transfer hizmeti değil aynı zamanda kişiselleştirilmiş şehir turları ve kültürel keşif imkânı da sunuyoruz” dedi.

Birkaç tıkla konforlu ulaşım

“Her şey, İstanbul’a gelen turistlerin ve iş seyahati yapanların konforlu bir şekilde şehir içinde taşınması fikriyle başladığını kaydeden Hakan Çineli, “Hedef, her şeyin internet üzerinden hızlıca yapılabileceği, müşterilerin anında rezervasyon yapabileceği bir sistem yaratmaktı. Bu amaçla geliştirdiğimiz online rezervasyon platformu, yolculara internet üzerinden birkaç basit adımla VIP araçlarını ayırtma imkanı sunuyor. Havaalanına indiğinizde, sizi konforlu aracınız hazır ve bekliyor” dedi.

Otomatik atama

VIP transfer hizmetini herkes için erişilebilir ve zahmetsiz hale getirdiklerini kaydeden Hakan Çineli, “Yolcunun alandan otele taşınması artık yalnızca birkaç tıklamayla gerçekleşiyor. İster telefonunuzdan, ister bilgisayarınızdan erişebileceğiniz sistemle, tüm süreç kolayca yönetilebiliyor. Rezervasyon yapıldıktan sonra sistem, en uygun aracı ve sürücüyü otomatik olarak atıyor, misafirler ise yolculuğu canlı olarak takip edebiliyor.”