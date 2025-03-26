ProAsist PSS sistemiyle bakım ve arıza süreçlerini %90 oranında hızlandırıyor

Teknik hizmet sektörünün öncü firmalarından ProAsist, dijitalleşme yatırımlarıyla operasyonel süreçlerini hızlandırıyor ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Şirket, dijital projeleriyle iş süreçlerini optimize ederek, hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

ProAsist’in dijitalleşme hamlelerinin merkezinde, şirketin geliştirdiği ProAsist Smart Screen (PSS) yazılımı yer alıyor. Bu sistem, bakım ve arıza süreçlerini dijital platformlara taşıyarak, hizmetlerin her adımını kaydedilebilir hale getiriyor. Türkiye genelinde hastane, okul, banka, veri merkezi gibi geniş bir sektörde hizmet ağına sahip olan PSS ile arıza yönetimi, bakım planlaması ve takvimlendirme gibi kritik süreçler tek bir platform üzerinden izlenebiliyor. PSS’nin sunduğu Kurumsal Varlık Yönetimi modülü ise cihazların ömür döngülerini etkin bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Müşteriler, bakım geçmişlerine anlık olarak erişebilirken, cihaz performanslarını analiz ederek bakım planlamalarını daha verimli hale getirebiliyor. Bu sistem, hem zaman kazancı sağlıyor hem de hizmet süreçlerinde yüksek standartlar oluşturuyor.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile otomasyon çağı

ProAsist’in Siemens ile birlikte yürüttüğü Robotik Süreç Otomasyonu (RPO) projesi, operasyonel süreçlerde devrim yaratıyor. RPO sayesinde, rutin veri girişleri ve standart prosedürler insan müdahalesine gerek kalmadan iki robot aracılığıyla otomatik hale getiriliyor.

Bu sistem, %92 başarı oranıyla çalışarak, operasyonel verimliliği artırırken hata oranlarını minimum seviyeye indiriyor. Özellikle tekrar eden işlemleri insan gücünden bağımsız hale getiren RPO, iş akışlarını hızlandırarak hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor. ProAsist, bu teknoloji ile teknik hizmetlerdeki manuel süreçleri azaltarak, kaynaklarını daha kritik alanlara yönlendirebiliyor.

Geleceğe yatırım: Yapay zekâ entegrasyonu

ProAsist, dijitalleşme yatırımlarını hız kesmeden sürdürerek yapay zekâ destekli çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, 2025 ve sonrası için yazılım altyapısını daha da güçlendirerek, operasyonel verimliliği %15 oranında artırmayı ve dijitalleşme yolculuğunda sektöre öncülük etmeyi planlıyor.

Şirketin dijitalleşme sürecine ayırdığı yatırım bütçesi her geçen yıl artarken, geliştirdiği yenilikçi çözümler, teknik hizmet sektöründe yeni bir standart oluşturuyor. Bu yatırımlarla birlikte, şirketin dijital projeleri sadece kendi operasyonlarında değil, sektördeki diğer firmalar için de ilham verici bir model oluşturuyor.