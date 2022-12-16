Procompo, organik atıkları 24 saatte kompost ve hayvan maması yapıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL

Geri dönüştürülemeyen organik atıkları 24 saatte kompost ve hayvan maması haline getiren Procompo Çevre Teknolojileri, yerli teknolojik makinelerle elde ettiği kompostları tarım arazileri, seralar, bahçeler ve solucan gübresi üretimi için kullanılıyor. Firma, ayrıca organik atıklardan hayvan maması da elde edebiliyor. Yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla çevre teknolojileri konusunu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydeden Procompo Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Cevahir, iki yıl önce faaliyete geçirdikleri firmalarıyla yüzde 100 yerli çevre teknolojilerine yönelik makineleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Ürettikleri makinelerle gıdaları hayvan maması ve kompostun yanı sıra ikisini aynı anda üreten makineler olduğuna dikkat çeken Cevahir, “Ürettiğimiz çevre teknoloji ürünleriyle Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için katma değer sağlıyoruz. Geri dönüştürülemeyen organik atıklar, Procompo makineleriyle; kompost veya hayvan maması olarak sadece 24 saat içerisinde yeniden geri kazanılıyor. Kompost/Mama makineleri haricinde güneş enerjisi ile çalışan press sistemli mobil atık getirme merkezleri üretimi yapıyoruz. Procompo kompost makinelerini diğer bütün kompost makinelerinden ayıran en temel özellik ise kısa sürede her türlü çiğ sebze ve meyve atıkları, pişmiş yemek atıklarını, sulu yemek atıklarını, yağlı yiyecekleri, çay ve kahve atıklarını, kemik ve kılçık atıklarını, deniz ürünleri atıklarını, ağaç ve peyzaj atıklarını, peçete ve kağıt atıklarını yaklaşık yüzde 70 oranında bertaraf edip kompost haline getiriyor. Söz konusu makinelerden çıkan kompost ürününün piyasa satış değeri de bulunuyor ve aranan ürünlerden biri olma özelliği taşıyor. Yaptığımız fizibilite çalışmalarına göre, makinelerimiz çok kısa bir süre içinde kendisini amorti ediyor” dedi.

Yurt dışından gelen taleplerle ihracata hazırlanıyor

Makinelerinin şu an restoranlar, oteller ve belediyelerin kolaylıkla kullanabildiğini aktaran Cevahir, pandemi sonrası normalleşme ile birlikte siparişlerimiz hız kazandığı ve şu ana kadar ABD, Yunanistan, Avustralya ve Katar’dan teklifler aldıklarını bildirdi. Yılsonuna kadar ihracata başlama hedeflerinin bulunduğunu açıklayan Cevahir, “Yurtiçinden ve dışından makinelerine olan ilginin nedeni kalitesine göre fiyatlarının uygunluğu ve devamlı yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla çıkardığımız yeni ürünlerin henüz dünyada bile olmaması. Yine 10 yıl garanti vermemiz ve satış sonrası sağlanan devamlı servis desteği bizi tercih ediyorlar” diye konuştu. Diğer yandan kompost makineleriyle özellikle organik tarımın da yolu açtığını belirten Cevahir, kompostun solucan gübresinden 7 kat daha verimli olduğunu öne sürdü.

Konutlar için de makine üretecek

Şu an yeni yatırımlar için fabrika alanlarını büyüttükleri bilgisini veren Cevahir, kısa süre içinde konut projeleri için hazır mutfaklara daha küçük hacimli, 5 ile 10 litre gibi makineleri yerleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Böylece evlerdeki atıklar da geri dönüştürüleceğini dile getiren Cevahir, “Ev sahibi isterse atıklardan elde ettiği mamayı hayvanlarına vermek isterlerse de kompostu çiçeklerinin bakımında kullanabilecek. Bunla ilgili de bir mutfak firmasıyla görüşmelerimiz devam ediyor. 2023’ün ilk çeyreğinde de bu projemizi başlatmayı hedefliyoruz. Zaten sıfır atık projesi kapsamında ve Paris İklim Anlaşması itibariyle atıkların geri dönüştürülmesi gerekiyor. 50 ve 100 kişinin üzerindeki işletmelerde makine kullanımı zorunlu yoksa cezai işlemler var” dedi.