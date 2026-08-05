Procter & Gamble, Thorne'u 3,8 milyar dolara satın alıyor

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ABD'li tüketim ürünleri devi Procter & Gamble (P&G), takviye ürünleri üreticisi Thorne'u 3,8 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

P&G Üst Yöneticisi (CEO) Shailesh Jejurikar, CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin kişisel bakım ürünlerine yönelik artan talebi değerlendirmek amacıyla sağlık ve zindelik alanındaki faaliyetlerini genişlettiğini söyledi.

Jejurikar, "Şunu söyleyebilirim ki, bu fiyat, şirketin büyüme oranları göz önüne alındığında iyi bir fiyat. Gördüğümüz sektör standartlarıyla da bir ölçüde uyumlu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu satın alma, P&G'nin sağlık ve zindelik pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediğini ortaya koyarken, önleyici sağlık uygulamalarına artan ilgi ve kilo verme ilaçlarının yaygınlaşmasıyla büyüyen sağlıklı yaşam trendine yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

P&G'nin besin takviyesi portföyünde halihazırda New Chapter, Metamucil ve Align Probiotic markaları bulunuyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, tüketici sağlığı şirketi Haleon'un da Haziran ayında Thorne için teklif verdiğini belirtti.

1984 yılında kurulan Thorne, 2021'de halka açılmış, 2023 yılında ise L Catterton tarafından 680 milyon dolarlık anlaşmayla borsadan çıkarılarak yeniden özel mülkiyete geçirilmişti.

Anlaşmanın L Catterton'a 3 milyar doların üzerinde yatırım getirisi sağlaması bekleniyor.

P&G hisseleri, haberin ardından Salı günü öğleden sonraki işlemlerde yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.