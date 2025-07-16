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Prometeon’un geniş Avrupa Bölgesi’ne Türkiye’den CEO

Prometeon Tyre Group, stratejik bir reorganizasyona giderek Türkiye operasyonlarını Geniş Avrupa (Greater Europe) Bölgesi’ne bağladığını duyurdu. Bu kapsamda Gökçe Şenocak; Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya Kafkaslar (CIS) Bölge CEO’su olarak görev yapacak.

Haber Merkezi
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Prometeon’un geniş Avrupa Bölgesi’ne Türkiye’den CEO
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Dünyanın ilk ve tek global ticari lastik odaklı şirketi Prometeon Tyre Group, operasyonel verimliliği artırmak, daha yalın ve etkili şekilde bölgeleri yönetmek adına küresel organizasyon yapısında önemli bir değişikliğe gitti. Gelişimi sürdürmek amacıyla, Türkiye doğrudan Avrupa Bölgesi’ne (Greater Europe) dahil edildi.

Gökçe Şenocak Geniş Avrupa Bölge CEO’su olarak atanırken, Prometeon’un Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar’ı kapsayan coğrafyada daha entegre ve etkili bir operasyon yürütmesi hedefleniyor.

"Prometeon olarak konumlanmamız ile yeni bir yön buldu"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Prometeon Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya Kafkaslar (CIS) CEO’su Gökçe Şenocak, “2016’da Pirelli Endüstriyel ile başlayan yolculuğumuz 2017’de Prometeon olarak konumlanmamız ile yeni bir yön buldu. 2022 yılında başlayan Pirelli markasından Prometeon markasına dönüşüm yolculuğumuzda önce lastiklerimizin üzerine Prometeon Engineered damgasını taşıdık. Ardından 2024 yılında Prometeon markalı premium lastiklerimizi piyasaya sunduk. Bugün Türkiye’de ağır ticari araç lastiklerinde tek markada pazar lideri olmaktan gurur duyuyoruz.”

Şenocak bu güçlü adımın gelecekteki büyüme hedeflerine yönelik önemli bir hamle olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Türkiye’nin Geniş Avrupa Bölgesi içinde yer alması ülkemizin önemini ve Avrupa pazar dinamikleriyle olan uyumunu gözler önüne seriyor. Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikamız üretimi ve ihracat gücü ile Grubun bölgedeki lastik ihtiyacının yüzde 70’inden fazlasını karşılıyor. Gelişimi sürdürme hedefiyle atılan bu adım, bölge genelinde daha güçlü bir sinerji oluşturma yolunda değerli bir adım. Bu yalnızca bir liderlik değişimi değil; tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte ileriye doğru attığımız kolektif bir adımdır.”

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