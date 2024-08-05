Prysmian İtalya’da küresel bir rekora imza attı

30.000'in üzerinde çalışanıyla 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren Prysmian, küresel çapta bir rekora imza attı. İtalya merkezli Prysmian Powerlink ile 2 bin 150 metre derinlikte, dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumunu gerçekleştiren şirket, yüksek modüllü sentetik elyaflara dayalı bir kompozit malzeme ile tasarlanan bu zırhlı kablo ile yeni nesil kablo teknolojisini de sergiledi. 500 kV Yüksek Gerilim Doğru Akım Kağıt İzoleli Yağlı kablonun (HVDC MI) deneme testleri de başarıyla tamamlandı. Avrupa'da elektrik iletimi şebeke operatörü olan Terna'nın, Tyrrhenian Link isimli 970 km uzunluğunda ve 1000 MW kapasiteli projesi kapsamında gerçekleştirilen kurulum ile Sicilya, Sardinya ve İtalya çift su altı kablosuyla birbirine bağlanacak.

Leonardo da Vinci kablo döşeme gemisi kullanıldı

Prysmian’ın su içerisinde çelikten yüzde 50 daha hafif olan yenilikçi zırh çözümü sayesinde 2 bin 150 metre derinlikte kurulum imkanı sağlandı. Rekor projede firmanın son teknoloji ürünü Leonardo da Vinci kablo döşeme gemisi kullanıldı. Yüksek teknolojiye sahip gemi sayesinde bu derinliklerde kablo kurulumu ve bakımı da artık mümkün hala gelmiş oldu. Prysmian’ın aynı zırh teknolojisine sahip kablosu, 2019 yılında 550 m derinliğindeki Evia-Andros-Tinos bağlantısında ve 2020 yılında bin metre derinliğindeki Girit-Mora Yarımadası denizaltı bağlantısı projesinde kullanıldı. Başarılı sonuçları sayesinde güvenilirliği de kanıtlandı.

Akdeniz'deki enerji merkezi daha da güçlenecek

Terna SpA tarafından 2021 yılında ihale edilen 1,7 milyar avroluk Tyrrhenian Link projesi kapsamında Prysmian, Sicilya, Sardinya ve Campania arasındaki enerji alışverişini desteklemek için toplamda 1.500 km'den fazla deniz altı kablosu tasarlayacak ve kurulumunu yapacak. Sicilya, Sardinya ve özellikle Campania'da güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar hızla artıyor. Doğaları gereği düzensiz olan enerji kaynaklarının şebekelere bağlanmaları çok büyük önem arz ediyor. Prysmian çalışmalarıyla Akdeniz’deki enerji merkezini daha da güçlendirmeyi sürdürecek.

Türk Prysmian Kablo Hakkında

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., yaklaşık 30.000 çalışanı ve 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren 108 fabrikası ile bir dünya lideri olan Prysmian’ın Türkiye operasyonudur. Merkezi 1964 yılından bu yana Mudanya’da (Bursa) olan Türk Prysmian; Prysmian bünyesinde, Prysmian ve Draka markaları ile aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır. 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar ürün yelpazesi içinde yer almaktadır. Bugün, Mudanya fabrikasında 22.000’in üzerinde farklı kablo üretimi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri için “Anahtar Teslimi” projeler hayata geçirerek tüm müşterilerine eşsiz ve üstün hizmetler vermeye devam etmektedir. Prysmian içinde öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden şirketin, 2023 yılında toplam 12.472.610.556 TL olan cirosunun yaklaşık %21’ini ihracat işlemleri oluşturmaktadır. Bugün firma, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 50’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gören Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş., ürün ve hizmetlerinin etkinliğini hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda artırmaya devam etmektedir. Daha fazla bilgi için: www.prysmian.com.tr

Prysmian Hakkında

Prysmian, General Cable ile dünya çapında gerçekleşen birleşmeyi takiben, enerji ve telekomünikasyon kabloları endüstrisinde, 2023 yılında 15 milyar Euro’nun üzerinde satışı, 30.000’in üzerinde çalışanı, 26 Ar-Ge Merkezi, 50’nin üzerinde ülkede faaliyet gösteren 108 fabrikası ile bir dünya lideridir. Yüksek teknoloji ürünleri pazarında yer alan Prysmian, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine; teknoloji ve bilgi birikimine sahiptir. Prysmian, ürün yelpazesi kapsamında; enerji iletimi ve dağıtımı için yeraltı ve denizaltı kablo ve sistemleri; çeşitli endüstriyel sektörlerdeki uygulamalar için özel kablolar; video, bilgi ve ses iletimi için optik fiber ve kablolar ve bakır telekom kabloları bulunmaktadır. Prysmian’ın temel rekabet güçleri arasında, yenilikçi ürün ve üretim süreçleri ve sahip olduğu geniş coğrafi alanı ile müşteri memnuniyetine ve müşteri hizmetlerine verdiği önem yer almaktadır. Prysmian S.p.A., Milano borsasında işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.prysmian.com