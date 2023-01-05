PttAVM, 2022 yılında 98 ülkede teslimat yaptı

Edirne'de gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nda bir konuşma yapan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de e-ticarette satılacak çok ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Çin'den sonra dünyada e-ticaret potansiyeli en yüksek ülke olduğunu vurgulayan Çevikoğlu "Dünyada her dört paketten bir tanesi yurt dışına gitmeye başladı. Türkiye'de çok fazla fırsat olduğunun üzerine basa basa, altını çize çize sizlere göstermek istiyorum. Özellikle Edirne gibi sınıra bu kadar yakın olduğunuz bir yerde bu fırsatları çok daha hızlı değerlendirebilirsiniz" diye konuştu.

Çevikoğlu, e-ihracatta hedef ülkenin belirlenerek ona göre hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Satılan ürünlerin reklamının, hedef ülkede mutlaka yapılması gerektiğini belirten Çevikoğlu, "Reklam yapmayınca karanlıkta göz kırpmış gibi oluyorsunuz. Kimse bizim orada olduğumuzu bilmiyor. Göstermemiz gerekiyor" dedi.

2022 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Çevikoğlu şöyle konuştu:

"PttAVM.com olarak 2022 yılını, 98 ülkede kapıda teslimat yapmış olarak kapattık. 100 ülke diye zorladık ama olmadı. Bu sene inşallah 100'ü geçeceğiz. Ama 200 ülkeden alışveriş yapılabilir durumda. Yani bu ödeme sistemiyle, gönderi metotlarıyla hızlı ya da ekonomik teslimat yöntemleriyle, iadelerin toplanmasıyla hizmet verebildiğimiz 200 ülkeye biz bunu sunuyoruz zaten.

Bu tamam ama bunu benim orada listelemem yetmiyor. Reklam yapmam gerekiyor. Bu ürünün orada olduğunu göstermek gerekiyor. Dolayısıyla hepsini bir bütün olarak düşünmek lazım. E-ihracat çok kolay bir başlık değil. Ama çok büyük bir başlık. Çok büyük fırsatları içinde barındıran bir başlık."