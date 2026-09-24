PUMA ve HYROX, sporun yeni tüketicisini başlangıç çizgisine taşıyor

PUMA’nın ana sponsorluğunda 19 Eylül’de Fuar İzmir’de gerçekleştirilen HYROX İzmir, 70 ülkeden 1606 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İstanbul’daki iki organizasyonun ardından ilk kez farklı bir şehre taşınan yarış, HYROX’un Türkiye’deki üçüncü buluşması oldu.

2017’de Hamburg’da yaklaşık 650 kişiyle başlayan HYROX, bugün 35’ten fazla ülkede 100’ün üzerinde şehre yayılan ve 1,5 milyonun üzerinde katılımcıya ulaşan global bir organizasyona dönüştü. Dünya genelindeki yaklaşık 18 bin bağlantılı spor salonu da HYROX’u yarış gününün ötesine taşıyan global bir antrenman ağı oluşturuyor.

PUMA ve HYROX’un ortaklığı 2030’a uzanıyor

PUMA ile HYROX arasındaki iş birliği, Hamburg’da gerçekleştirilen ilk yarışa kadar uzanıyor. 2030’a kadar devam edecek global ortaklık bugün yarış sponsorluğunun yanı sıra performans ürünleri, koleksiyonlar ve sporcu iş birliklerini de kapsıyor. Koşu ile fonksiyonel fitness’ı buluşturan yarış formatı, PUMA’nın performans kategorileriyle doğrudan kesişirken markayı sporcuların antrenman döneminden yarış gününe uzanan deneyiminin parçası haline getiriyor.

“PUMA’nın ürün, teknoloji ve güçlü iş birlikleriyle daha fazla sporcuya ulaşmasını önceliklendiriyoruz”

PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis, iş birliğini şöyle değerlendirdi: “PUMA’nın performans ürünleri, farklı spor disiplinlerinin ve sporcuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriliyor. HYROX’un ilk yarışından beri devam eden ve 2030’a kadar uzanan ortaklığımızda bu yaklaşımın önemli bir parçası. HYROX’u, inovasyon gücümüzü doğrudan sporcularla buluşturan ve ürünlerimizin farklı koşullardaki performansını ortaya koyan stratejik bir platform olarak görüyoruz. PUMA x HYROX Deviate NITRO™ Elite’ın Sports Illustrated tarafından hibrit sporcular için ‘Yılın Ayakkabısı’ seçilmesi, ürünlerimizin ulaştığı seviyenin önemli göstergelerinden biri. PUMA x HYROX koleksiyonumuz, ayakkabının yanı sıra giyim ve aksesuar kategorilerini de kapsıyor. Performans sporlarına artan ilginin, spor tüketiminde kalıcı bir dönüşüme işaret ettiğini görüyoruz. PUMA’nın bu dönüşümde ürün, teknoloji ve güçlü iş birlikleriyle daha fazla sporcuya ulaşmasını önceliklendiriyoruz. HYROX ile ortaklığımızı da bu vizyonla büyütmeye devam edeceğiz.”

Türkiye’de HYROX aramaları 18 ayda 15 kat arttı

Fitness & Wellness Türkiye’nin Google Trends verileri üzerinden yaptığı analize göre; Ocak 2025’ten bu yana Türkiye’de HYROX arama ilgisi 15 kat arttı. “HYROX training”, “PUMA HYROX” ve “HYROX İzmir” gibi sorguların “Breakout” seviyesine ulaşması, ilginin yarış takviminden antrenman ve ürün araştırmasına doğru genişlediğini gösteriyor.

Bu büyümenin bir diğer boyutunu spor turizmi oluşturuyor. Şubat ayında İstanbul’da gerçekleştirilen ilk HYROX, 95 ülkeden sporcuyu bir araya getirirken ağustostaki ikinci organizasyona 113 ülkeden 5 bin 209 sporcu katıldı. İzmir’de 70 ülkeden gelen sporcuların yarışmasıyla uluslararası katılım üçüncü organizasyonda da devam etti.

Farklı ülkelerden sporcuların yarış için Türkiye’ye gelmesi; ulaşım, konaklama, yeme-içme ve şehir içi harcamalarla organizasyonun ekonomik etkisini yarış alanının dışına taşıyor. İstanbul’un ardından İzmir’in de takvime eklenmesi, Türkiye’nin global HYROX topluluğuna farklı destinasyonlar sunma potansiyelini güçlendiriyor.

“Türkiye’nin global HYROX topluluğundaki yeri güçleniyor”

HYROX Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu-Kuzey Afrika Genel Müdürü Mustafa Şener, HYROX’un Türkiye’de ulaştığı noktayı şöyle değerlendiriyor: “Türkiye’de HYROX’a olan ilginin çok kısa sürede yarış gününün ötesine geçtiğini görüyoruz. Sporcular HYROX’u antrenman rutinlerinin bir parçası haline getirirken, etrafında güçlü bir topluluk da büyüyor. HYROX’un dünyanın her yerinde aynı formatta düzenlenmesi, Türkiye’deki sporcuları global bir yarış topluluğunun parçası haline getiriyor. İstanbul’un ardından İzmir’in yarış takvimine eklenmesi, bu global deneyimin Türkiye’de daha geniş bir sporcu kitlesine ve yeni şehirlere ulaşması açısından önemli bir adım. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki HYROX topluluğunu büyütmeye ve global HYROX ekosistemiyle bağını güçlendirmeye devam edeceğiz.”

HYROX’un ulaştığı ölçek, spor tüketimindeki değişimi de görünür kılıyor. Yarışa hazırlanan, performansına yatırım yapan ve yarışmak için seyahat eden yeni kitle, spor ekonomisinin merkezini tribünden başlangıç çizgisine doğru taşıyor.