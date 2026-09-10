Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devrinde mutabakat sağlandı

Tera Grubu ile Pusula Finans Holding ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların devralınması konusunda taraflar arasında mutabakata varıldı. Tera Yatırım ve Katılımevim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda, pay devir sürecinin temel ticari ve finansal şartlarında anlaşma sağlandığı ve resmi izin süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.

SPK, BDDK ve Rekabet Kurumu onayları beklenecek

Her iki şirket tarafından 9 Eylül 2026 tarihinde pay sahipleriyle görüşmelere başlandığı duyurulan devir planında müzakereler kısa sürede uzlaşmayla sonuçlandı. Açıklamalarda, pay devirlerinin ve kapanış işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili yetkili mercilere gerekli izin ve onay başvurularının yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

"Onayların ardından işlemler en kısa sürede tamamlanacak"

Pay devrinin yürürlüğe girmesinin yetkili kurumlardan alınacak onaylara ve sözleşmede belirlenen kapanış koşullarının sağlanmasına bağlı olduğu aktarıldı. İlgili onay ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından devir işlemlerinin en kısa süre içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiği belirtilirken, sürecin aşamalarının sermaye piyasası mevzuatı gereğince kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceği kaydedildi.