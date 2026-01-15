Pusula Holding, ALB Yatırım’ı satın aldı

Sürdürülebilir değer üretme anlayışı ve güçlü sermaye yapısı ile farklı sektörlerdeki uzmanlığını bir araya getiren Pusula Holding, sermaye piyasalarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atarak ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş’yi bünyesine kattı. Satın alma sonrasında güçlenen organizasyon yapısı ve yüksek hizmet standartları ile faaliyetlerine “Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” olarak devam edecek şirket, Pusula Holding’in portföy yönetiminden aracılık hizmetlerine uzanan entegre bir finansal yapı oluşturma hedefini bir üst düzeye taşıdı.

Finansal hizmetler başta olmak üzere yatırım, portföy yönetimi, gayrimenkul ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteren, çok disiplinli bir iş ekosistemi olan Pusula Holding; bireysel ve kurumsal yatırımcılara değer yaratan, uzun vadeli bakış açısıyla şekillendirilmiş sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyor. Bünyesinde İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. başta olmak üzere alanlarında öne çıkan markaları barındıran Pusula Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş’yi grubun finans ekosistemini tamamlayan, kurumsal duruşunu ve uzun vadeli büyüme vizyonunu güçlendiren stratejik bir yapı taşı olarak konumlandırdı.

“Entegre büyüme stratejisinin bir parçası”

Pusula Holding’in faaliyet gösterdiği her sektörde katma değer üretmeyi ve Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediğini ifade eden Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Alpman süreçle ilgili, “Atılan bu adım Pusula Holding’in yalnızca portföy yönetimi faaliyetleriyle sınırlı kalmayan, sermaye piyasalarının farklı alanlarını kapsayan entegre bir büyüme stratejisinin parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve aracılık hizmetleri birbirini tamamlıyor”

Pusula Yatırım Menkul Değerler ile yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına daha geniş bir perspektiften yanıt verebilecek, ürün ve hizmet çeşitliliğini artırabilecek bir yapıya kavuşulduğunu ifade eden Batuhan Alpman, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve aracılık hizmetlerinin birbirini tamamladığına işaret etti.

Alpman, sermaye piyasalarında ölçek, güven ve operasyonel olgunluğun büyük önem taşıdığını belirterek, “ALB Yatırım; güçlü lisans yapısı, yerleşik operasyonel süreçleri, deneyimli kadrosu ve mevcut müşteri tabanı ile kısa sürede değer yaratma potansiyeline sahip bir kurum. Bu unsurlar, sıfırdan bir yapılanmaya kıyasla daha hızlı, daha etkin ve daha sürdürülebilir bir büyüme imkânı sunuyor. Pusula markası ise uzun vadeli vizyonumuzu, kurumsal duruşumuzu ve diğer markalarımız ile oluşturmak istediğimiz bütüncül yapıyı temsil ediyor. Bu nedenle, faaliyetlerimizi tek bir çatı ve marka altında toplayarak daha net, güçlü ve sürdürülebilir bir marka algısı oluşturmayı hedefledik. Bu karar, uzun vadeli marka değeri yaratma ve farklı finansal hizmetleri tek bir stratejik çerçevede konumlandırma yaklaşımımızın bir sonucu” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), 25 Aralık 2025 tarihli kararı ile Pusula Finans Holding A.Ş. tarafından tüm faaliyet ve operasyonları devralınan ve yoluna Pusula Yatırım Menkul Değerler olarak devam edecek olan ALB Yatırım; 1989’da kurulan Deha Menkul Kıymetler’den devraldığı lisansla birlikte 14 Aralık 2012 tarihinden beri piyasada faaliyet gösteriyordu.