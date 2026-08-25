Pusula Holding, Pusula Portföy'deki yeniden yapılanma sürecini tamamladı

Pusula Holding, grup şirketlerinden Pusula Portföy bünyesinde bir süredir yürütülen sadeleşme ve yeniden yapılanma sürecinin tamamlandığını duyurdu. Şirket, bu dönemde yaklaşık 90 milyar TL'lik yatırımcı çıkışının tüm yükümlülükler eksiksiz yerine getirilerek ve herhangi bir mağduriyet yaşanmadan karşılandığını açıkladı.

Holding tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, finansal ekosistemdeki varlık büyüklüğü, yeniden yapılanma adımları, grup şirketlerinin faaliyetleri ve uluslararası büyüme stratejisine dair detaylar paylaşıldı.

"750 milyar TL'ye yaklaşan varlık büyüklüğü yeniden dengelendi"

Açıklamada, büyüklüğün tek başına bir hedef olmadığı, sağlamlık ve güven odaklı bir yönetim modeli benimsendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Pusula Portföy’ün 750 milyar TL’ye yaklaşan yönetilen varlık büyüklüğünü planlı bir şekilde yaklaşık yarı yarıya yeniden dengelerken, yaklaşık 90 milyar TL’lik yatırımcı çıkışını da herhangi bir yatırımcı mağduriyeti yaşanmadan ve tüm yükümlülükler eksiksiz yerine getirilerek karşıladık. Pusula Portföy, yeniden yapılanma sürecinin ardından daha dengeli ve sağlıklı bir yapıyla, grubumuzun sermaye piyasalarındaki temel şirketlerinden biri olarak uzun vadeli ve nitelikli büyüme hedeflerine odaklanarak yoluna devam etmektedir."

İktisat Katılım Bankası eylülde faaliyete başlıyor

Tasarruf finansmanı, sermaye piyasaları, gayrimenkul ve otomotiv gibi farklı sektörlerdeki varlık yapısına değinilen duyuruda, Katılımevim ve Birevim ile tasarruf finansmanındaki gücün korunduğu, Pusula Portföy ve Pusula Yatırım ile sermaye piyasalarındaki yapılanmanın entegre edildiği kaydedildi.

Grubun finansal ekosisteminin yeni halkası olan İktisat Katılım Bankası'nın ise eylül ayında resmi faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

Türkiye'deki yatırımların yanı sıra küresel büyüme planlarına da odaklanıldığı belirtilen açıklamada, "Başta Londra’da oluşturduğumuz yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman yapılanmamız olmak üzere, küresel sermaye ile Türkiye’deki yatırım fırsatları arasında güçlü ve kalıcı bir köprü kurmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de yurt dışında üzerinde çalıştığımız yeni yatırımları, ortaklıkları ve projeleri kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.