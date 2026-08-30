Pusula Holding’den Katılımevim’e 10 milyar TL’ye kadar ilave pay alım kararı

Pusula Finans Holding A.Ş., grup şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’deki pay sahipliğini artırmak amacıyla önemli bir yatırım kararı aldı.

Holding Yönetim Kurulu’nun 30 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda, Borsa İstanbul’da işlem gören Katılımevim paylarından (KTLEV), toplam alım tutarı 10 milyar TL’yi aşmayacak şekilde ilave pay alımı gerçekleştirilecek.

Pay alımlarının piyasa koşulları gözetilerek Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda yapılması; gerçekleştirilen işlemlerin ise ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılması planlanıyor.

“Katılımevim’in uzun vadeli değer yaratma potansiyeline güveniyoruz”

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, alınan karara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yaklaşık bir aydır planlı şekilde yürüttüğümüz sadeleşme ve dengelenme sürecinde önemli bir mesafe katettik. Bu süreçte önceliğimiz büyüklüğü korumak değil; daha sade, daha dengeli, likiditesi güçlü ve riskleri daha kontrollü bir yapıya ulaşmak oldu. Aldığımız tedbirlerin karşılığını görüyor, yolumuza daha sağlam ve daha verimli adımlarla devam ediyoruz.

Sadeleşme ve risklerin azaltılması yaklaşımımız, yatırım iştahımızın azaldığı anlamına gelmiyor. Tam aksine; doğru şirketlere, güçlü bilançolara ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline olan inancımız devam ediyor. Bu anlayışla, paydaşı olduğumuz Katılımevim’in güçlü finansal yapısına, sürdürülebilir büyümesine ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline duyduğumuz güven doğrultusunda 10 milyar TL’ye kadar ilave pay alımı kararı aldık.”

Daha sade, dengeli ve güçlü bir yapı

Pusula Holding, yaklaşık bir ay önce başlattığı sadeleşme ve dengelenme süreciyle likiditesini güçlendirmeyi, risklerini daha kontrollü hale getirmeyi ve kaynaklarını uzun vadeli değer yaratacak alanlara yönlendirmeyi hedefliyor.

Holding, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yatırım fonlarına yönelik hayata geçirilen son düzenlemeleri de yatırımcı güveninin, şeffaflığın ve piyasanın sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi açısından gerekli ve doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor. Düzenlemelerin mevcut yapıya etkisinin sınırlı olması beklenirken, risk yönetimi kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda ilave tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Turhan, “Bir taraftan risklerimizi azaltıp yapımızı sağlamlaştırırken, diğer taraftan güçlü olduğuna ve uzun vadeli değer yaratacağına inandığımız alanlarda kararlılıkla yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Daha sade, daha dengeli ve daha güçlü bir yapıyla yolumuza çok daha emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.