Putin’e petrol darbesi: Gazprom’un kârı 45 milyondan 4 milyon Euro’ya düştü

The Telegraph haberine göre, Rus hükümetinin sahibi olduğu Gazprom UK’nin, Companies House'a sunulan finansal tablolarına göre, vergi öncesi kârı 2022'deki 45 milyon Euro’dan geçen yıl 4 milyon Euro’ya düştü.

Şirket, Hollandalı bir iştiraki aracılığıyla Rus ana şirketine 1,7 milyon Euro temettü öderken, bu rakam bir önceki yıl 41 milyon Euro olmuştu.

Savaş öncesi Kremlin'e milyon Euro'lar aktı

Gazprom UK, 2020 yılından bu yana Alman Wintershall şirketiyle ortak bir girişim kapsamında İngiliz ve Hollanda sularına yayılan Sillimanite sahasından gaz üretiyor. Ancak, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in ihracatını sekteye uğratan bir Batı yaptırımı dalgasına yol açmasından iki yıl sonra, mart ayında hisselerini satmayı planladığını açıkladı.

Şirketin İngiltere'deki iştiraki, savaşın ardından enerji fiyatlarındaki artıştan yararlanıyordu. Bu da Rusya'nın en büyük vergi mükellefi olan şirketin 2021 ve 2022'de Kremlin'e milyonlar göndermesine yardımcı oldu.

Vergiler kazançları eritti

Birleşik Krallık'taki şirketten yapılan açıklamada, “Kârdaki azalma öncelikle üretim hacimlerindeki düşüşten kaynaklanıyor” denilirken, hesaplar ayrıca Gazprom'un İngiltere'deki kârının büyük bir kısmının Rishi Sunak'ın şansölye olduğu dönemde uygulamaya koyduğu enerji kâr vergisi tarafından tüketildiğini ve verginin Mayıs 2022'de uygulanmaya başlamasından bu yana toplam 2,9 milyon sterlin ödeme yapıldığını gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca savaşı finanse etmekte zorlanan Gazprom'a 2025 yılına kadar Rusya'da ek bir üretim vergisi getirdi.

Yeniden yüksek kârlara dönmek zaman alacak

Raporlar, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya'nın en güçlü şirketlerinden biri olan Gazprom'un kazançlarındaki düşüşü gözler önüne seriyor.

Şirketin yöneticilerinin hazırlattığı yaz döneminde yayınlanan bir raporda, gelirlerin en az on yıl boyunca savaş öncesi seviyeleri aşmasının mümkün olmadığı ve Avrupa'ya gaz ihracatının 2035 yılına kadar savaş öncesi seviyelerin ancak üçte birine ulaşabileceği öngörüldü.