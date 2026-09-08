PwC CEO Araştırması Ara Dönem Görünümü: Zorlu koşullara rağmen CEO’lar geleceğe güvenmeyi sürdürüyor

PwC’nin 29. Küresel CEO Araştırması’nı takip eden ve 2026 yazının başında 59 ülke ve 27 sektörden 351 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirilen “PwC CEO Araştırması Ara Dönem Görünümü – 2026” çalışması, CEO’ların zorlu faaliyet ortamına rağmen 2025’in sonuna kıyasla daha güvenli bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.

CEO güveni zorlu koşullara rağmen güçleniyor

Hem ana araştırmaya hem de Ara Dönem Görünümü çalışmasına katılan aynı CEO grubu değerlendirildiğinde, şirketlerinin önümüzdeki 12 aydaki gelir artışına "çok" veya "son derece" güvenenlerin oranı %39’dan %42’ye, önümüzdeki üç yıla ilişkin güven oranı ise %46’dan %51’e yükseldi. CEO’ların bireysel güven düzeylerinde de hareketlilik gözlenirken; katılımcıların %33’ünün güveni arttı, %26’sının güveni azaldı. Bu güven artışı, makroekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde dikkat çekiyor. CEO’ların yaklaşık %70’i, 2026 yılında yaşanan küresel şoklar nedeniyle şirketlerinin enerji ve enerji dışı maliyetlerinin arttığını belirtiyor. Maliyetlerdeki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlandırma kararlarının büyük veya çok büyük ölçüde zorlaştığını ifade eden CEO’ların oranı %27 olurken, %26’lık bir kesim ise tedarik zinciri yönetimi kararlarında aynı seviyede zorlandığını vurguluyor.

Yapay zekâda değer yaratma performansı şirketler arasında ayrışıyor

Çalışma, yapay zekâ yatırımlarının geri dönüşünü ortaya koyma baskısının arttığı bir ortamda genel görünümün korunduğunu, ancak şirketler arasındaki performansın ayrıştığını gösteriyor. Araştırmaya katılan CEO’ların %18’i maliyetlerin azaldığını, %4’ü gelirlerin arttığını, %9’u ise her iki etkinin birden gerçekleştiğini aktarıyor. Ayrıca CEO’ların %51’i son sekiz ayda yapay zekânın iş sonuçları üzerindeki etkisinin değiştiğini bildiriyor. CEO’ların %39’u yapay zekânın şirketlerine sağladığı olumlu etkiyi koruduğunu veya artırdığını ifade ederken, %16’sı yapay zekânın gelir ve maliyetler üzerindeki etkisinin olumsuz seyrettiğini açıklıyor.

Yapay zekâ dayanıklılık ve yeni büyüme fırsatları için kullanılıyor

Araştırma, şirketlerin dayanıklılıklarını güçlendirmek amacıyla yapay zekâyı üç temel alanda nasıl kullandığını da inceliyor: “Yeni İş Fırsatlarını Değerlendirmek”, “Aksiyon Önerileri Oluşturmak” ve “Olası İş Etkilerini Belirlemek.”

CEO’ların %38’i Ocak 2026’dan bu yana yeni müşteri segmentlerini hedeflemek, yeni ürün ve hizmetler sunmak veya yeni coğrafi pazarlara girmek amacıyla küresel gelişmelerin ortaya çıkardığı fırsatlardan yararlanmak için yapay zekâ kullandığını belirtiyor. Yüzde 30’u tedarik, maliyetler veya müşteri talebine ilişkin sorunlara yanıt geliştirmek amacıyla yapay zekâdan faydalanıyor. Yüzde 23’ü ise tedarikçi riskleri, emtia fiyatları veya talep göstergelerindeki değişimleri analiz ederek küresel gelişmelerin olası etkilerini önceden belirlemek için yapay zekâdan yararlanıyor.

"CEO'lar için en önemli rekabet avantajı öğrenme hızı"

Araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, şunları söyledi:

"Bugün CEO'lar için en önemli rekabet avantajı, öğrenme hızı. Belirsizlik artık yönetilmesi gereken geçici bir risk olmaktan çıkarak, iş dünyasının yeni gerçeği haline geldi. Böyle bir ortamda büyüme de yeni bir anlam kazanıyor. Artık yeni pazarlara açılmak kadar, değişimi erken görebilmek ve daha hızlı harekete geçebilmek de aynı derecede önemli. Araştırmaya göre kısa vadeli büyüme beklentilerinde sınırlı bir iyileşme (%39'dan %42'ye) olsa da jeopolitik gelişmeler şirketlerin karar alma süreçlerini zorlaştırmaya devam ediyor. Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de yapay zekâ. CEO'ların %39'u yapay zekanın işletmelerine sağladığı olumlu etkinin korunduğunu veya arttığını belirtirken, %23'ü yapay zekayı küresel şokların etkilerini öngörmek için kullanıyor. Bu nedenle yapay zekayı yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak görmek yeterli değil. Teknolojiyi, insanı ve iş modelini birlikte dönüştürebildiğimiz ölçüde ortaya gerçek bir değer koyabiliyoruz. PwC'de müşterilerimizle çalışırken bunu yakından gözlemliyoruz. Değişimi erken okuyabilen, teknolojiyi insan muhakemesiyle birleştirebilen şirketlerin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir rekabet avantajı yakalayacağına inanıyoruz."

Araştırmadan öne çıkan notlar:

· Gelir Artışı Güveninde Sınırlı Yükseliş: CEO’ların şirketlerinin önümüzdeki 12 aydaki gelir artışına ilişkin "çok" veya "son derece" güvenenlerin oranı %39’dan %42’ye yükseldi. Önümüzdeki üç yıla ilişkin güven oranı ise %46’dan %51’e çıktı.

· Bireysel Güven Düzeyleri Hareketli: 29. Küresel CEO Araştırması’ndan sonra yeniden görüşülen 351 CEO’nun yaklaşık %60’ı güven düzeyinde değişiklik olduğunu belirtiyor. CEO’ların %33’ünün güveni artarken, %26’sının ise azaldı.

· Yapay Zekâda Değer Yaratma Ayrışıyor: CEO’ların %39’u yapay zekânın şirketlerinin gelirlerini artırdığını, maliyetlerini azalttığını veya her iki olumlu sonucu birden sağladığını belirtiyor. Yüzde 16’sı ise yapay zekânın gelir ve maliyet performansı üzerinde olumsuz etki yarattığını ifade ediyor.

· Yapay Zekâ Etkisinde Değişim Yüksek: CEO’ların %51’i son sekiz ayda yapay zekânın iş sonuçları üzerindeki etkisinin değiştiğini belirtiyor.

· Maliyet ve Tedarik Baskıları Tırmanıyor: CEO’ların yaklaşık %70’i 2026 yılında yaşanan küresel şoklar nedeniyle enerji ve enerji dışı maliyetlerinin arttığını dile getiriyor.

· Stratejik Kararlar Zorlaşıyor: Maliyet dalgalanmaları nedeniyle fiyatlandırma kararlarının zorlaştığını belirten CEO’ların oranı %27, tedarik zinciri yönetiminde benzer zorlukları yaşadığını ifade edenlerin oranı ise %26 düzeyinde.

· Yeni İş Fırsatları İçin Yapay Zekâ Kullanımı: CEO’ların %38’i değişen koşulların yarattığı yeni iş fırsatlarını belirlemek ve değerlendirmek için yapay zekâdan yararlanırken, %30’u küresel gelişmelere karşı alınacak aksiyonlar konusunda öneriler oluşturmak, %23’ü ise küresel gelişmelerin olası iş etkilerini henüz ortaya çıkmadan belirlemek için yapay zekâ kullanıyor.