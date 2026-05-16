PwC ve Anthropic yapay zeka iş birliğini genişletiyor: 30 bin çalışana Claude eğitimi verilecek

Küresel danışmanlık ve denetim şirketi PwC, operasyonel verimliliği artırmak ve müşterilerinin teknolojik altyapılarını modernize etmek amacıyla yapay zeka kuruluşu Anthropic ile olan ortaklığını stratejik bir boyuta taşıdı. Bu genişleme kapsamında PwC, Anthropic’in gelişmiş yapay zeka modeli Claude'u kendi küresel ağına entegre ederek hem kendi iç süreçlerini optimize etmeyi hem de müşterilerine sunduğu dijital dönüşüm hizmetlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Genişletilen iş birliğinin en dikkat çeken unsurlarından biri, PwC bünyesindeki 30.000 profesyonelin Anthropic teknolojileri konusunda eğitilecek olmasıdır. Eğitimi alan uzmanlar, büyük ölçekli şirketlerin operasyonel modellerini yapay zeka odaklı olarak yeniden tasarlamak ve yapılandırmak için görevlendirilecek. Proje, şirketlerin geçmişten kalan ve bakım maliyeti yüksek olan eski yazılım sistemlerinden kurtulmalarını doğrudan kolaylaştıracak.

Kritik sektörlerde canlı uygulamalar başladı

Ortaklık çerçevesinde hayata geçirilen canlı uygulamalar, özellikle regülasyonların sıkı olduğu kritik sektörlerde şimdiden somut sonuçlar vermeye başladı. Örneğin sigortacılık sektöründe risk analizi ve poliçe oluşturma süreçleri haftalar süren manuel çalışmalardan günlerle ifade edilen yapay zeka destekli süreçlere indirgendi. Benzer şekilde, eski yazılım dilleriyle yazılmış devasa kod tabanlarının modern dillere dönüştürülmesi projesinde de Claude modelleri aktif olarak kullanılıyor. Bu hamle, kurumsal pazarda yapay zeka entegrasyonunu deneysel bir aşamadan çıkarıp tam ölçekli bir ticari operasyona dönüştürüyor.