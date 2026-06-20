Qantas, jet lag sorununu bitirmek amacıyla uçaklarda bilimsel dönem başlatıyor

Ekim 2027 tarihi itibarıyla Sidney ile Londra ve New York şehirleri arasında başlatılacak olan bu ultra uzun menzilli seferlerde, yolcuların fiziksel konforunu en üst seviyeye çıkaracak yapısal değişimler uygulanacak. Airbus A350-1000ULR model yeni nesil uçaklarda özel olarak tasarlanan 'Wellness Zone' adlı sosyal hareket alanları, uzun süreli hareketsizliğin getirdiği olumsuz etkileri azaltacak. Uçuş esnasındaki yemek servis saatleri de yolcuların varış noktasındaki zaman dilimine uyum sağlamasını kolaylaştıracak bilimsel formüllerle organize edilecek.

Biyolojik saati koruyan akıllı ışık senaryoları

Havacılık sektöründe çığır açması beklenen bu yeni kabin içi sistem, insan vücudunun ışığa karşı verdiği doğal tepkileri temel alarak tasarlandı. Yolculuk süresince kabin tavanına yerleştirilen gelişmiş led paneller, varış ülkesinin güneş döngüsünü taklit eden özel renk frekansları yayacak. Bu yöntem sayesinde yolcuların melatonin seviyeleri yapay olarak dengelenerek, uçaktan indiklerinde yaşayacakları zaman algısı kırılması ve yorgunluk hissi henüz havadayken engellenmiş olacak.

Kabin içinde hareket odaklı sosyal yaşam alanları

Qantas, koltuk tasarımlarında ve uçak içi yerleşim planında geleneksel kalıpların dışına çıkarak yolculara geniş hareket özgürlüğü sunmayı hedefliyor. Sadece business veya birinci sınıf yolcuları için değil, ekonomi sınıfındaki kişilerin de kullanımına açık olacak özel esneme ve hidrasyon alanları kuruluyor. Bu sosyal alanlar, uzun süreli koltukta oturmanın yaratacağı dolaşım sistemi rahatsızlıklarını önlemek adına tıp uzmanlarının tavsiyeleriyle şekillendirildi.

Zaman ayarlı beslenme menüleri ve sıvı dengesi

Uçuş esnasında servis edilecek tüm yiyecek ve içecek bileşenleri, uyku kalitesini artıracak özel amino asitler ve sindirimi kolaylaştıran hafif karbonhidratlar içerecek şekilde sıfırdan oluşturuldu. Klasik uçuş menülerinin aksine, yolcuların uyanık kalması gereken saatlerde canlandırıcı, uyumaları planlanan saatlerde ise sakinleştirici gıda takviyeleri sunulacak. Bilimsel veriler ışığında kurgulanan bu bütünsel yaklaşım, yolcuların uçuş sonrasındaki birkaç günlük adaptasyon sürecini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.