Qatar Airways, Avustralyalı havayolu şirketine ortak oluyor

Qatar Airways'in Virgin Australia Airlines Pty'nin yaklaşık yüzde 20'sini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağın Bloomberg News'a verdiği bilgiye göre, Qatar Airways ile Virgin Australia'nın sahibi Bain Capital arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasının zaman alabilir ya da kesilebilir. Qatar Airways tarafından yapılacak bir yatırım için Avustralya hükümetinin onayı gerekiyor.

Bain geçen yıl Virgin Australia'nın ilk halka arz planlarını erteledi ve bu yılın başlarında Jayne Hrdlicka'nın yerine birini bulduktan sonra icra kurulu başkanlığından istifa edeceğini duyurdu.

Qatar Airways'in 2023 yılında Avustralya'ya daha fazla sefer düzenleme talebi reddedildi. Havayolu, pandemi sırasında Avustralya vatandaşlarını ülkelerine geri gönderme operasyonlarına işaret ederek bu kararın adil olmadığından şikayet etti.

Bölgesel rakibi Türk Hava Yolları bu yıl Avustralya'ya ilk seferini Singapur üzerinden gerçekleştirdi. Emirates de kıtaya yönelik operasyonlarını artırarak Orta Doğu'dan uzun mesafeli seferlere olan talebi vurguladı.