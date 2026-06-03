Qfarmii sözleşmeli tarımda yenilikçi modelini Tekirdağ’da başlatıyor

Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi şirketlerinden Letven Capital'in yatırımıyla hayata geçen girişim Qfarmii, sözleşmeli ve planlı tarımda yeni bir modeli hayata geçirdi. Teknoloji temelli kurduğu model ile çiftçiye güvenceli gelir ve izlenebilir tedarik zinciri kuran şirket, ilk lansmanını 21 Mayıs’ta Tekirdağ Muratlı’daki uygulama alanında gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Letven Capital, Qfarmii yönetimi ve çiftçilerin katılımıyla yapılan hasat ile sözleşmeli tarım modeli Tekirdağ’da start aldı.

Türkiye tarımının yeni döneminin müjdesinin verildiği Tekirdağ Muratlı’da; sözleşmeli ve planlı tarım, üretici gelirini güvence altına almanın önemi ve gıda arz güvenliğini korumanın etkili yolları ve modelleri konuşuldu.

“Çiftçiye planlı ve güvenceli bir gelecek sunuyoruz”

Plansız bir üretimin sürdürülebilir olmadığını bu nedenle dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyleyen Letven Capital Genel Müdürü ve Qfarmii Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç, girişimin tarıma sağlayacağı katkıları şöyle değerlendirdi:

“Trakya’dan başlattığımız sözleşmeli ve planlı model, Türkiye'nin tarım alanında ulusal dönüşüm hedefine büyük bir katkı sağlayacak. Qfarmii, finansal modelin ötesinde bir sisteme sahip. Tohum seçiminden güvenli alıma kadar tüm üretim sürecini çiftçinin yanında yöneten, teknolojiyle güçlendirilmiş bir operasyon serisi olarak hizmet veriyor. Uydu takibi ve veri analiziyle gübreleme, ilaçlama gibi kritik kararları en doğru zamanda alıyoruz. Çiftçimize planlı ve güvenceli bir zemin sunarken alıcıya da izlenebilir, güvenilir bir tedarik zinciri kuruyoruz. Bu hareketin ilk üssü Trakya oldu. Çiftçimizi girdi maliyetlerinden korumak ve gıda arzı güvenliğini sağlamak için geliştirdiğimiz bu sistemi Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Halen 6 bin dekar alanda uyguladığımız modeli, beş yıl içinde 1 milyon dekara ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Tarlanın kalbindeki dijital beyin

Qfarmii CEO'su Berkay Koçak ise sistemin teknolojik omurgasını anlatarak şunları söyledi:

“Trakya'daki ilk hasattan elde edilen dijital veri, modelin Türkiye'nin her bölgesinde ölçeklenebileceğini kanıtladı. Kurduğumuz sistem tamamen dijitalleşmiş, uydudan ve sahadan canlı olarak izlenebilen bir mekanizma. Bu şekilde tarladaki fireyi en aza indirerek, girdi yönetimini optimize ediyoruz. Maliyette yüzde 20 oranında düşüş sağlayarak verimde ise yüzde 30 oranında artış sağlıyoruz.”

Qfarmii, tarımsal üretimde verimliliği ve öngörülebilirliği artırmayı hedefleyen entegre yapısıyla öne çıkıyor. Uydu görüntüleme ve saha verilerini birleştiren platform; gübreleme, ilaçlama ve hasat zamanlaması gibi uzmanlık gerektiren süreçleri merkezi bir sistemle yönetiyor. Stratejik tarla bitkilerine odaklanan bu model, verimi artırırken üretim süreçlerini optimize ediyor. Letven Capital ekosisteminde konumlanan Qfarmii, ileri tarım teknolojileriyle desteklenen operasyonel altyapısını önümüzdeki dönemde Trakya’nın ötesine taşımayı planlıyor.