QNB Bank, Rekabet soruşturmasında uzlaşmaya vardı

QNB Bank A.Ş., Rekabet Kurulu tarafından iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğine ilişkin yürütülen soruşturmada uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

KAP’a yapılan açıklamada, 24.02.2026 tarihli özel durum duyurusuyla, banka ve bazı finansal kuruluşlar hakkında soruşturma açıldığının kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Rekabet Kurulu ile gerçekleştirilen uzlaşma görüşmeleri sonucunda QNB Bank açısından soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Banka, bu kapsamda 1 milyar 7 milyon 484 bin 234 TL tutarındaki idari para cezasının, gerekçeli kararın tebliğinin ardından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca yüzde 25 indirimli olarak ödenmesinin değerlendirildiğini açıkladı.