QNB Bank'a Moody's'ten not teyidi
QNB Bank'ın kredi derecelendirme notları Moody's tarafından teyit edildi. Bankanın görünümü ise durağan olarak korundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, QNB Bank'ın kredi derecelendirme notlarını teyit etti.
Buna göre bankanın yabancı para uzun vadeli mevduat notu Ba2, Türk lirası uzun vadeli mevduat notu Ba1 olarak korundu.
Moody's ayrıca bankanın temel kredi değerlendirme notunu (Baseline Credit Assessment - BCA) b1 seviyesinde teyit etti.
Kuruluş, QNB Bank'ın kredi notlarına ilişkin görünümü "durağan" olarak korudu.