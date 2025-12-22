QNB Bank'ta Ömer Aras dönemi sona eriyor

QNB Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, 2026 yılının mart ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda yönetim kurulu üyeliği için yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, kararın Ömer Aras tarafından iletildiği belirtilerek, açıklamanın bu bilgilendirme doğrultusunda paylaşıldığı ifade edildi. Açıklama, bankanın üst yönetiminde yaklaşan döneme ilişkin önemli bir değişikliğe işaret etti.

"Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Ömer Arif Aras 2026 yılı Mart ayı içerisinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmayacağını bildirmiştir. Bankamız ana ortağı QNB tarafından, 2026 yılı Mart ayı içerisinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısında QNB Grup CEO'su Sn. Abdulla Mubarak Al Khalifa Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecektir."

Aras aynı zamanda TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığını da yürütüyor.

Aras hakkında, Şubat 2025'teki TÜSİAD toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle dava açılmıştı.

Aras, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 5 yıl 6 aya kadar hapsi istemiyle yargılanıyor.