QNB Bank’tan 5 milyarlık takipteki alacak satışı
QNB Bank, 5 milyar 5 milyon 838 bin 731 lira tutarındaki takipteki kredi kartı ve bireysel kredi alacağını varlık yönetim şirketlerine sattı.
Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, tahsili gecikmiş alacaklar Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş. ve Doğru Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredildi.