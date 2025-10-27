QNB eSolutions ve Tahsildar iş birliği: e-Fatura’da tek tıkla “Linkle Tahsilat” dönemi başladı

Yeni entegrasyon, işletmelere hız, kolaylık ve kontrol sağlıyor. Artık KOBİ’ler e-Fatura oluşturdukları anda ödeme linki otomatik olarak e-faturalara ekleniyor.

Tüm tahsilatlar 3-D Secure ve PCI-DSS uyumlu altyapı ile güvence altına alınırken, ödemeler tek panel üzerinden raporlanıyor. ERP entegrasyonları sayesinde kayıtlar zahmetsizce eşleşiyor, mutabakat süreçleri otomatikleşiyor. Ayrıca müşterilere tek çekimden taksite kadar esnek ödeme seçenekleri sunulabiliyor.

“Tahsilatta yeni yaklaşım”

Pionr / Tahsildar Ürün ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Coşkun iş birliği hakkında şunları söyledi:

“QNB eSolutions ile başlattığımız Linkle Tahsilat entegrasyonu, KOBİ’lerin tahsilatı beklemek yerine işine odaklanmasını sağlıyor. e-Fatura üzerinden tek tıkla ödeme, satış döngüsünü kısaltıyor; nakit akışını öngörülebilir hale getiriyor. Hedefimiz; gömülü finans yaklaşımıyla tahsilatı, muhasebeyi ve raporlamayı tek ekranda birleştirmek.”

Dijital tahsilatta somut verimlilik

QNB eSolutions Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlke Altın ise iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Müşterilerimizin günlük kullandığı sistem ekranlarından ayrılmadan faturalarını güvenli tahsil edebilmesi, dijitalleşme yolculuklarında somut verimlilik sağlıyor. Tahsildar ile bu iş birliğimizle e-Fatura sürecinin başına entegre biçimde eklenen Linkle Tahsilat, hızlı tahsilat, fatura bazlı durum takibi ve güçlü raporlama kapasitesiyle yine ülkemizde bir ilk olarak fark yaratıyor.”

Nakit akışında fark yaratan özellikler

Yeni çözüm, işletmelere hızlı ve kesintisiz bir nakit akışı sağlıyor; Linkle Tahsilat sayesinde ödemeler beklemeye gerek kalmadan anında alınabiliyor. Güvenlik, 3-D Secure, tokenizasyon ve denetim izleri ile sağlanırken, operasyonel verimlilik otomatik mutabakat ve ERP/ön muhasebe bağlantılarıyla artırılıyor. İşletmeler, müşterilerine tek çekim veya taksitli ödeme seçenekleri sunabiliyor ve farklı POS’lar için akıllı yönlendirme imkânından yararlanabiliyor. Tüm tahsilatlar, raporlar ve uyarılar ise tek panel üzerinden kolayca takip edilebiliyor.

KOBİ’lerden saha ekiplerine: Her işletme için

Yeni çözüm özellikle KOBİ’ler ve B2B şirketler için ideal; tekliften faturalamaya ve tahsilata kadar tüm süreci hızlandırmak isteyen işletmeler, Linkle Tahsilat ile işlerini daha verimli hâle getirebiliyor. Ayrıca saha ekipleri, servis ağları ve bayi/alt bayi yapılanmaları gibi POS cihazı taşımadan ödeme almak isteyenler de bu çözümden büyük avantaj sağlıyor. Telefon, WhatsApp veya e-posta gibi e-ticaret dışı satış kanalları üzerinden ödeme linki paylaşan işletmeler de Linkle Tahsilat’ı rahatlıkla kullanabiliyor.