QNB Finansbank çift dilimli sendikasyon sağladı

Bloomberght'nin haberine göre QNB Finansbank, 273,8 milyon dolar ve 116 milyon euro kaynak sağladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank 28 Mayıs 2024 tarihinde uluslararası finansal kurumlarla, 273,8 milyon dolar ve 116 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan sürdürülebilir sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

Açıklamada, "367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam maliyeti dolar dilim için yıllık Sofr+yüzde 2,50 ve euro dilim için yıllık Euribor+yüzde 2,25 oldu" ifadeleri kullanıldı.