QNB Finansbank, sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi

On yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihraca, ihraç tutarının 4 katına yakın talep gelirken, getiri oranı yüzde 10,75 seviyesinde gerçekleşti. Toplam 300 milyon dolar nominal tutarındaki ihraca, dünyanın farklı bölgelerindeki 100’ ün üzerinde yatırımcıdan toplamda 1.1 milyar dolar üzerinde talep geldi. İhraca gösterilen yoğun ilgi, Türkiye finans piyasasına ve QNB Finansbank’a olan güvenin de bir göstergesi oldu.

“Uluslarası piyasalarda güvenimizi bir kez daha ortaya koyduk”

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “QNB Finansbank olarak, 2021 yılından bu yana uluslararası piyasalarda sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Sermaye benzeri tahvil ihracıyla Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmaya devam ediyoruz. On yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 300 milyon doları nominal tutarlı tahvil ihracımız, bankamızın güçlü finansal yapısını ve uluslararası yatırımcıların bankamıza olan güvenini ortaya koyuyor. Bu ihraç, QNB Finansbank'ın istikrarlı büyüme stratejisinin bir parçasıdır" dedi.

QNB Finansbank, 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde 356 milyon doları tutarındaki sendikasyon işlemi dahil 3.3 milyar dolardan fazla yurtdışı kaynak yaratmış oldu. QNB Finansbank, bu sermaye benzeri tahvil ihracı ile bir kez daha uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini göstererek sermaye piyasasına öncülük etti.