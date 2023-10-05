QNB Finansbank'tan 'Doğa Öncüleri'ne destek

QNB Finansbank finansal desteğiyle WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ‘Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nda geçen yıl 10 bin çocuğa çevre konularında eğitim verildi. Bu eğitimler sonunda çocukların hazırladıkları çalışmalar arasından seçilen projeler Ulusal Gençlik Konferansı’nda en çok etki yaratan kategorilerinde verilen ödüllerin sahibi oldu. Konferansta yazar Defne Ongun Müminoğlu da gençlerle doğa üzerine sohbet etti.

2022-2023 eğitim döneminde QNB Finansbank desteğiyle yürütülen programda; 10 ilde 10 bin öğrenciye, Sürdürülebilir Gıda ve Gıda Atıkları, Tatlı Su ve Denizler, Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Doğa, Plastikler ve İklim ve Enerji başlıklarında eğitim verildi ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Berber yaptığı açılışında yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi;

“Bugün burada doğayı korumanın önemini benimsemiş, bunun için mücadele etmiş, doğa koruma projelerine imza atmış finalist öğrenci ve öğretmenlerimizle bir aradayız. 2019 yılından bu yana Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Doğa Öncüleri Gençlik Programı, 27 ilde 2 bin okula ulaşmıştır. Doğa Öncüleri Gençlik Programı, gençlerin kendi çevrelerini, sonra da toplumu dönüştürebilecekleri doğa koruma projelerinin gerçekleştirilmesine vesile olmaktadır. Programın yürütücüsü Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na (WWF) sundukları özverili çalışmalarından dolayı ve bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan proje finansörü QNB Finansbank’a da süreçteki destekleri için teşekkür ederiz. Birlikte çalışarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabiliriz.”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise konferansta yaptığı konuşmada;

WWF-Türkiye olarak 4 yıldır Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nı beraber yürüttükleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na ve bu yıl programın destekçisi olan QNB Finansbank’a teşekkür ederek başladı. Pasinli ayrıca, “Gençlerimizi dünyayı koruma ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etme konusunda teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz bir girişim olan Doğa Öncüleri Programı genç nesillerin doğa koruma bilincini artırmak, doğal kaynaklarımızı korumak için yaratıcı çözümler üretmelerini sağlamak ve toplumumuzun geleceğini daha sürdürülebilir hale getirmek için onları cesaretlendirmeyi hedeflemektedir.” dedi. 6 yıl önce 6 okulda başlayan Doğa Öncülerinin şu anda 27 ile ve 2.000 okula ulaştığını hatırlatan Pasinli, programın başarısının anahtarının gençlerin doğa koruma konusundaki istek ve kendilerine güvenleri ile onlara rehberlik eden öğretmelerinin yanı sıra kamu, STK ve özel sektör arasındaki iş birliği olduğunu vurguladı.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, yaptığı konuşmada, aydınlık bir geleceğin anahtarının çocuklar olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “QNB Finansbank olarak 2015 yılından bu yana tüm kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, eğitimlerine katkı sağlamak üzere yürütüyoruz. Bunun için Minik Eller Büyük Hayaller Platformu’muzu kurduk ve o günden bugüne kadar 600 binden fazla çocuğumuza, matematikten kodlamaya, iklim farkındalığından kültür-sanat, dramaya kadar birçok alanda eğitim desteği verdik. 1 yıl önce, WWF-Türkiye’nin, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nın destekçisi olduk.

Projemizin lansmanını da 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi ile büyük yara alan Hatay’da, Ocak ayında Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu’nda gerçekleştirdik. Bugün Yeşilpınar Ortaokulu öğrencilerimiz de yanımızda. Onlar tüm zorluklara karşın projeleri için çalışmaya devam ettiler. Çocuklarımızı kutluyorum. Proje kapsamında 10 yeni ilde bin okulda 10 bin öğrenciye daha eğitim verildi. Projeye dahil olan öğrenciler, ‘Yaban Hayatı Korucuları’, ‘Su Melekleri’, ‘Plastik Avcıları’, ‘Gıda Savaşçıları’ ve ‘Karbon Tutucuları’ başlıkları altında yenilikçi ve dönüştürücü projeler ürettiler. Bugün de finale kalan projeleri dinlemek üzere buradayız” dedi.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerine, WWF-Türkiye yetkililerine ve QNB Finansbank ekibine teşekkürlerini sunan Tan, “QNB Finansbank olarak, iklim farkındalığını iş yapış şekillerimizin ve operasyonlarımızın odağına koyduk ve banka olarak geleceğimiz için bir dönüşüm yolculuğuna çıkarak Dünyayla1 olma sözü verdik. Dünyayla1 vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımlarda, sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarımızda çocuklar bizim için her zaman öncelikli. Çünkü çocuklar, geleceğin liderleri, geleceğin karar vericileri. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve refah bir geleceğin inşasında onların sorumlu ve yaratıcı fikirleri temeli oluşturacak. Hep birlikte çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir gelecek sunmak için Dünyayla1 olup çalışmaya devam edelim. Çocuklarımızın hayalleri, bizim yolumuzu aydınlatacak.” diye sözlerine devam etti.

‘Doğa Öncüleri Gençlik Programı’ çerçevesinde eğitimleri tamamlanan çocuklar ‘Ulusal Gençlik Konferansı’nda projelerini sunarak ödüllerin sahibi oldu. İstanbul, İzmir, Rize, Gaziantep, Kastamonu, ve Hatay’dan konferans için gelen öğrenciler, doğanın korunması amacıyla yorumladıkları projelerini katılımcılara sundu.