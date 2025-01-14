QNB Group 2024 yılı finansal sonuçlarını onayladı

QNB Group Yönetim Kurulu, QNB Group'un 2024 mali yılı için bildirdiği rekor net kârı dikkate alarak, 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yılın ikinci yarısı için nominal hisse değerinin %37'si oranında (hisse başına 0,37 QAR) nakit temettü dağıtılmasını Genel Kurul'a tavsiye etmiştir. Toplam temettü dağıtımı 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yıl için nominal hisse değerinin %70'ine (hisse başına 0,70 QAR) denk gelmektedir. Önerilen kâr dağıtımıyla birlikte 2024 yılına ilişkin yıllık finansal sonuçlar Katar Merkez Bankası (QCB) onayına ve Genel Kurul'a tabidir.

Net Kâr 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yılda bir önceki yıla kıyasla %8 oranında artarak 16,7 milyar QAR'a (4,6 milyar USD) ulaşmıştır. Faaliyet Geliri %6 artışla 41,3 milyar QAR'a (11,4 milyar USD) ulaşarak çeşitli gelir kaynaklarındaki başarılı büyümeyi yansıtmıştır.

Toplam Varlıklar, 31 Aralık 2024 itibarıyla bir önceki yıla göre %5 artışla 1.298 milyar QAR'a (357 milyar USD) ulaşırken, bu artış temel olarak kredi ve avanslardaki %7'lik büyümeden kaynaklanmış ve 911 milyar QAR'a (250 milyar USD) ulaşmıştır. Müşteri mevduatları, mevduat üretiminin başarılı bir şekilde çeşitlendirilmesi sayesinde bir önceki yıla göre %3 artarak 887 milyar QAR'a (244 milyar USD) ulaşmıştır.

QNB Group'un verimlilik (maliyet/gelir) oranı %22,3 olarak gerçekleşmiş olup, bu oran MEA bölgesindeki büyük finans kuruluşları arasında en iyi oranlardan biri olarak kabul edilmektedir.

31 Aralık 2024 itibarıyla QNB Group, %2,8 ile en düşük takipteki krediler oranlarından birine sahiptir ve kredi zararı karşılama oranı %100'dür; bu da Grup'un kredi portföyünün yüksek kalitesini ve kredi riskinin etkin yönetimini yansıtmaktadır. Ayrıca, 31 Aralık 2024'te sona eren yıl için kredi zararı gideri, bir önceki yıla kıyasla %6'lık bir düşüşle 8,1 milyar QAR'a (2,2 milyar USD) gerilemiştir.

Toplam Özkaynaklar bir önceki yıla göre %3 artarak 114 milyar QAR'a (31 milyar USD) yükselmiştir. Hisse başına kazanç 1,69 QAR'a (0,46 USD) ulaştı.

QNB Group'un 31 Aralık 2024 itibarıyla Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) %19,2 olarak gerçekleşmiştir. Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) 31 Aralık 2024 itibarıyla sırasıyla %179 ve %101 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar, QCB'nin düzenleyici asgari gerekliliklerinden ve Basel III reform gerekliliklerinden daha yüksektir.

Group istatistikleri

QNB Group'un varlığı üç kıtada 28 ülkeye yayılmış olup, yaklaşık 900 lokasyonda, 31.000'den fazla personel tarafından desteklenen 5.000'den fazla ATM ile faaliyet göstermektedir.